英超季前賽｜曼聯新援演喜劇場面　蒙特被嘲006　奧拿拿遭陷害？

曼聯周六（5日）回歸奧脫福球場，與法甲球隊蘭斯合演季前熱身賽，早前加盟的門將奧拿拿主場首演，卻即上演一幕「被半場笠死」的戲碼，繼上月友賽皇馬後，再一次遭笠死；同場另一「主角」是新收購美臣蒙特，他先來一記門前「撻Q」、緊接再一次大好機會下「飛機」，同遭口誅筆伐。



曼聯對蘭斯的友賽，有兩幕畫面令球迷印象深刻，早段加拿祖左路突破、殺入禁區把握門將出迎一刻橫傳，當時離門僅6碼的蒙特已準備好接應，然而他眼前就是龍門、只得一名對手球員之下，第一時間施射卻狠狠「撻Q」，完全意想不到。未幾，又是加拿祖突破，今次他吊傳到遠邊，蒙特又成功接應，他一控一射又高出。

另一焦點畫面，當然是奧拿拿被笠死一幕——當時曼聯本來輕鬆地掌握控球，右閘達洛治接應蒙特回傳後，第一時間又回給中堅的華拉尼，然而卻完全交失，結果遭對手的索托卡截得皮球，他把握奧拿拿站位太出立刻起腳施展一記45碼笠射，完全收死奧拿拿。

奧拿拿遭笠死，但責任不全在他身上。（Getty Images）

英國《曼徹斯特晚報》賽後對曼聯全隊評分，蒙特自然遭評為全隊最低分之一，只得5分，《曼晚》寫道：「他今個夏季的狀態繼續低迷，尤其錯過了一個離門6碼的大好機會，亦無法取得入球。無球時表現比持球時好。」網上也有不少球迷嘲諷其表現，當中有曼迷嘆道：「我們是不是被車路士騙了錢？」又有球迷將他嘲為「006」——加盟曼聯後6場季前賽，0入球也0助攻，如果下場走勢持續就更會更進一步變成「007」。

美臣蒙特表現仍乏善可陳。（Getty Images）

而奧拿拿雖然被笠死，但《曼晚》給予他6分，亦持平地點出真相：「遭離門45笠死，但達洛治要負的責任更大。表現得很小心、控球時也沒犯錯，交出了幾個不錯的撲救。」而針對「真兇」達洛治，《曼晚》給予了跟蒙特一樣全隊最低的5分，寫道：「重獲在一隊上陣的機會，但他惡劣的表現，大概又一次毀這機會。是索托卡神來之筆（指45碼笠入）的罪人。」

比起蒙特，奧拿拿的表現獲更佳評價。（Getty Images）

球迷對奧拿拿反應則兩極，有人直指他是「門將版的哈利馬古尼，應該找迪基亞回來」，但亦有大批球迷點出他的位置感及後場分波能力出色，「是達洛治傳失球導致的不幸而已」。奧拿拿賽後則道：「我需要對一切負責任，尤其當我們失球的時候。我為我們的後衛驕傲，我是後防的重要人物，所以我會接受所有批評和一切壓力，這場比賽很精彩，出現了一些重要的入球，我為一切感到高興。」