英超｜曼聯新前鋒凱倫亮相　回應與夏蘭特比較：我們確有相似之處

曼聯以7200萬鎊簽入丹麥的20歲長人前鋒凱倫（Rasmus Hojlund），他即被媒體拿來與曼城的神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）比較，而凱倫也就此回應。



夏蘭特是當今最炙手可熱的前鋒，他上季一加盟曼城，便交出上陣67場狂入62球的表現，令英超其他前鋒都相形見拙。

曼聯今夏重金簽入凱倫，他與夏蘭特一樣來自斯堪地那為亞的北歐國家、身高相約、而且擁有不俗的速度及射術，甚至僅是姓氏也有相似之處，英媒紛紛將他與夏蘭特比較。凱倫周六（6日）在曼聯於奧脫福友賽時正式亮相，亦回應了自己被外界與夏蘭特相提並論一事。

年輕的凱倫正式在奧脫福亮相。（Getty Images）

「我之前也說過很多次，我希望（外界）不會將我與他（夏蘭特）比較，因為他是個怪物，他很瘋狂！」不過他也道：「我們有相似之處：他很快、我也很快；他是左腳球員，我也是左腳；他很強壯，我也很強壯。希望我能提升到他的水平，但我首先要很努力地訓練、在場上也要更集中。」

夏蘭特的表現和心理的成熟，都與他的年紀不相稱。（Getty Images）

曼聯名宿里奧費迪南則認為，凱倫雖然擁有很高潛質，但外界對他的期望不宜太高，「每個看過他踢波的人，都會見到他的確有能力，他很適合英超，但我覺得他會有點像紐尼斯上季在利物浦的狀況，上季他一直都在適應。紐尼斯作為一個年輕前鋒來到英超，他的每項條件對英超來說都很完美，但進展也許不符他的期望，但我覺得今季，我們會見到一個不一樣的紐尼斯。」

但球迷未必一開季就能見識到凱倫的能力，英媒報道指，凱倫在加盟曼聯前，在隨前東家阿特蘭大作季前集訓時受了輕傷，曼聯方面認為他要幾星期才能重拾比賽狀態，也不會急於要他上陣。