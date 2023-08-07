世大運．劍擊｜港隊男子花劍力挫法國再添一金　今屆第4面金牌

由張家朗﹑蔡俊彥﹑吳諾弘及李逸朗組成的港隊男子花劍，在世界大學生運動會團體賽分別淘汰澳門﹑波蘭及中國躋身決賽，與法國爭奪金牌，最終擊敗對手，獲得港隊今屆第4面金牌，同時是張家朗個人今屆第二面金牌。



港隊男花躋身決賽，力爭今屆世大運劍擊的第3面金牌。今仗由張家朗﹑蔡俊彥及李逸朗正選上陣，張家朗以5：4擊敗Alexandre Sido，李逸朗面對個人賽銀牌得主Pierre Loisel，這名港將單局打出5：1，加上蔡俊彥第3局的5：3，港隊一度領先7分。李逸朗其後面對Alexandre Sido，二人身高有差距，開初未能適應對方打法，曾經連失4分，其後李逸朗逐漸重拾節奏連取3分，以20：14力保優勢。

張家朗與蔡俊彥守住差距，以30：21進入第7局，李逸朗再登場，單局以5：3擊敗對方的Maximilien Chastanet，拉開至雙位數的領先，蔡俊彥與「守尾門」的張家朗鞏固優勢，以45：33擊敗法國，是港隊今屆第4金，也是劍擊港隊今屆的第3面金牌（女子重劍個人賽—佘繕妡、男子花劍個人賽—張家朗），一共摘3金1銅，張家朗個人獨取兩面金牌。

世大運．劍擊｜港隊男花團體坐銀望金 勇挫中國隊闖決賽