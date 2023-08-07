黃尹雋世大風波︱團長澄清早通知要住村　鄭泳舜曾助備戰：應道歉

黃尹雋原定於成都世大運參加半馬賽事，但最終未有落場。他昨日於付費頻道Patreon發文承認未有入住選手村，卻因此被代表團「DQ」；他同時質疑代表團的管治手法，直指代表團未有通知他必須入住選手村，又稱代表團表示「你跑唔跑其實啲高層無咩所謂嘅」。

「選手村風波」今日持續發酵，一眾港隊成員包括黃卓寧、羅映潮、謝俊賢等，先後在社交網站上載帖文與限時動態，暗示或直指黃尹雋紀律有問題、欠缺團隊精神，團長麥美珠晚上於成都接受《體路》訪問時澄清，早已向黃尹雋表明運動員必須入住選手村，並指黃尹雋後期拒絕與代表團溝通。至於贊助黃尹雋前往雲南一個月備戰世大的「青途」主席鄭泳舜，對於今次事件表示失望，他認為運動員要尊重「香港代表隊」身分，希望黃尹雋向公眾交代事件及向香港隊致歉。



黃尹雋昨日在付費頻道Patreon交代事件，他指一直不知道選手必須入住選手村，一來代表團從未向他提及，二來香港大專體育協會的世大運文件中亦無此條文。黃表示選手村衛生環境惡劣，加上選手村離比賽場地需要1小時車程，比賽當日早在7時15分起步，大會專車為4時15分發車，所以他預訂了跟比賽場地僅一條馬路之隔的酒店。

黃指，曾向代表團查詢能否於比賽前一晚入住酒店，但工作人員向團長查詢後表示團長拒絕，代表團更稱「你跑唔跑其實啲高層無咩所謂嘅」。黃指收到這個通知已經接近比賽前一日的傍晚，為免舟車勞頓，所以凌晨2時多方從酒店出發返回選手村集合，「最後4點集合時代表團認為我無返去留宿，所以唔比我出賽」。

黃在文中質疑代表團管治手法：「自己感覺最後結果變到咁樣自己太想優化所有條件去比賽，因為用一個運動員嘅身分到成都，但原來代表團係用學生多一啲嘅感覺去處理管治，畢業左好耐再加上27歲，所以無論所有回應同溝通都令我有啲落差，跟田總出隊比賽溝通無呢個感覺，亦令我忽略左佢地要求嘅紀律吧。」他補充「有少少都唔知點解搞成咁」，需要消化事件再收拾心情準備柏林馬拉松，「繼續希望今年內衝到奧運標 (2:11:30)」。2小時11分30秒是東京奧運標準，巴黎奧運標準已提升到2小時08分10秒。

黃尹雋棄戰9月的杭州亞運，並專心準備世大運，他指世大運的目標是「保前八、衝前三」。（盧翊銘攝）

黃尹雋發文後，其他港隊成員今天罕有地以相同Hashtag「#團隊冇問題」在社交網站陸續發帖。負傷完成賽事的黃卓寧表示：「田徑大部分都係個人項目，落場比賽就係專注自身表現，但代表緊香港，就係將每一個人夾埋一齊組成一個小隊，每位隊員都有各自既責任，亦有規則要遵守，並不是一個人想點就點，亦必須對整個團隊有所交代，所以我覺得上線比賽係最基本既責任，無論最後完唔完成到，都至少盡力嘗試過，如果連最基本責任同紀律都做唔到，係唔配做運動員，更何況代表香港。」

羅映潮指，選手村提供一日三餐，有專車接送運動員到達賽場，沿途有警車開路，「唔存在唔方便呢一個問題」；她認為運動員亦要遵守守則，有團隊意志，「少了一個人就沒有團隊成績」。

林穎璋稱，「與其關注某運動員嘅行為操守，希望大家可以更留意場上其他嘅默默耕耘」，包括黃卓寧、羅映潮、謝俊賢及跑到入醫院的莊司暘。與黃尹雋同房的謝俊賢則發出限時動態，分享黃尹雋及經理人蘇慧軒回覆《運動筆記hk》的文章，強調「來自本身室友的親述」，並指領隊團及高層不會想一名態度及品格出問題的運動員代表香港700萬人。

謝俊賢的限時動態。（網上截圖）

黃尹雋在6月下旬曾率隊到雲南高原訓練，準備今次世界大學生運動會。據黃尹雋的IG帖文，「青途」贊助他在昆明、大理及麗江一共36日的訓練。「青途」主席鄭泳舜對於黃尹雋因選手村風波最終未有上線作賽感到失望，他表示：「『香港代表』是經過遴選和競爭得來的，運動員應該尊重，何況最終他未有作賽導致港隊失去隊際分數。入住選手村亦是必須跟隨的規矩，運動員應該遵守這些守則，尊重整個團隊。加上運動員花了極大心機和氣力備戰，應該認真看待比賽，不能輕率。」鄭認為，黃尹雋應向港隊致歉，痛定思痛，未來繼續爭取佳績。

黃尹雋IG帖文，青途是其雲南集訓的贊助。（網上截圖）

至於香港代表團團長麥美珠及行政秘書侯耀忠今晚在成都接受《體路》訪問時澄清，黃尹雋因在比賽前一晚10時沒有入村，故決定取消其資格。她指早已向黃表明要住選手村，若不遵守代表團守則會被取消資格，黃則回覆了「OK」；當代表團不停找黃時，黃到後期卻拒絕溝通，甚至由經理人代為向代表團講述情況。麥美珠澄清代表團沒人說過「你跑唔跑其實啲高層無咩所謂嘅」，代表團亦替黃訂了跟大隊一起回港的機票，惟黃自己訂了比賽日下午1時的機票返港，卻沒通知代表團。

就上述事件，《01體育》向黃尹雋查詢，截至文章刊登前未有回覆。