英超特攻｜新球季揭幕戰　曼城作客升班馬般尼搶先入波

曼城在上周日的社區盾最後一刻失守，戲劇性地遭阿仙奴逆轉，失落錦標；今周來到英超開鑼戰作客「升班馬」般尼，肯定會將一口烏氣，盡情發泄在對方身上。（球賽編號：FB3979，8月12日凌晨3時開賽，NowTV 621台直播）



「藍月亮」今屆有隊長根度簡及翼鋒馬列斯離隊，代替根度簡的高華錫雖然都具級數，但踢法上偏向後場組織及防守，卻沒有根度簡擅於入楔得分的技能，也令在社區盾先收起中場大將奇雲迪布尼的曼城，攻勢有欠銳利，而「神鋒」艾寧夏蘭特更在缺乏供應下，全場未曾起腳射門。

高柏尼上季在足總盃帶領般尼作客曼城，與「師父」哥迪奧拿碰頭，卻慘敗0：6。（Getty Images）

經過上場的「試陣」後，預料今仗迪布尼將重返正選之列，至於另一新兵加華度爾亦有可能披甲，鎮守後防，畢竟尼敦阿基仍在養傷，艾簡治踢左閘也有點不太適應。

般尼由另一曼城舊將高柏尼領軍，去季在英冠表現優異，以46戰得101分、拋離次席錫菲聯達10分，以冠軍姿態升班。不過，高柏尼上季於足總盃面對「師父」哥迪奧拿卻上了一課，作客以0：6慘敗。

曼城新兵高華錫在社區盾獲正選一席，但表現未算「標青」。（Getty Images）

預料般尼今仗又會面對曼城的狂攻，另一名「倒戈」的年輕門將查福特恐怕會門庭若市。20歲的查福特是曼城青訓出品，但未嘗為一隊上陣，過去兩季都以借將身分在英甲的保頓度過；他在剛過去的U21歐國盃盡顯身價，整場賽事未失一球下（包括在決賽撲出西班牙的12碼），助英格蘭捧盃而回，前途無可限量。

般尼新兵門將查福特，是曼城青訓出身，他剛帶領英格蘭贏得U21歐國盃。（Getty Images）

翻查兩軍對賽往績，曼城近11場全告勝出；另一有趣數據是，這11場曼城都率先入波，相信今場也不會例外。