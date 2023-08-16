杭州亞運2023｜香港隊上屆獎牌數字破紀錄　回顧八大感動歷史時刻

兩屆亞運、五年之間，香港隊由一支以亞運為最大目標的隊伍，變成東京奧運1金2銀3銅的金牌之師。

因為疫情而押後一年的杭州亞運，終在復常之後開幕在即。回看2018年雅加達亞運，8金18銀20銅，8面金牌平了2010廣州亞運的紀錄，46面獎牌數更是史上之最。香港運動員用信念寫下實實在在的歷史，如今翻開這些時刻，依然感動。



李慧詩膺亞運獎牌王

李慧詩接連於競輪賽和爭先賽封后，加上與馬詠茹及李燕燕合力摘下團體競速賽銀牌，歷來累積5金1銀1銅，由2010廣州亞運憑500米計時賽摘下當屆港隊第一金而一戰成名，奮鬥八年，成為香港史上最多亞運獎牌的運動員，即使她已經退役，但「女車神」以驚人爆發力衝過終點振臂的畫面，已永遠留在我們心中。

李慧詩成為歷來香港亞運獎牌王。（資料圖片；李澤彤攝）

石偉雄衛冕男子跳馬

石偉雄經歷2012倫敦奧運失手，沉寂一段日子之後，驚喜地摘下2014仁川亞運金牌，香港傳媒當時同以「石破天驚」形容。四年之後，蟬聯這面金牌談何容易？捱過右肩韌帶手術的石偉雄，卻完美落地衛冕男子跳馬，成為香港史上連續兩屆亞運奪同一項目金牌的六個運動員之一，其餘是「風之后」李麗珊（1998及2002／奧運板）、桌球陳國明與傅家俊（1998及2002／桌球隊際賽）、單車黃金寶（2006及2010／個人公路賽）及李慧詩（2014及2018 / 競輪賽及爭先賽）。

石偉雄衛冕亞運男子跳馬。（資料圖片；鄭子峰攝）

七欖苦等八年終奪金

隊際項目的獎牌尤其珍貴，男子七人欖球隊苦等八年，去屆終踏上頒獎台最高一級，主將姚錦成賽後哭成淚人，訴說昔日家人反對他以運動為職業，掛上金牌一刻，終於修成正果。

香港男子七人欖球隊。（資料圖片；潘思維攝）

2018雅加達亞運香港隊金牌一覽

歐鎮銘 壁球 男子單打

歐詠芝/陳浩鈴/何子樂/李嘉兒 壁球 女子團體

張敬樂/梁峻榮 單車 男子麥迪遜賽

七人欖球隊 欖球 男子

李慧詩 單車 女子爭先賽及競輪賽

石偉雄 體操 男子跳馬

蕭頴瑩 馬術 盛裝舞步個人賽



按圖看金牌健兒：

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男子花劍連奪兩銀

花劍「大師兄」張小倫在2010廣州亞運擊敗雷聲封王，從此「平地一聲雷」；八年之後，「花美男」崔浩然平了劍擊最佳戰績，在男子個人賽摘銀。此後他與蔡俊彥、楊子加和張家朗出戰團體賽，同樣突破銅牌的往績，殺入決賽，證明香港男子花劍的整體實力有所提升，此後的東京奧運金牌、世錦賽銅牌、世界盃冠軍、世界排名第一……已經成為香港人的美麗回憶。

崔浩然奪得個人及團體賽兩銀。（資料圖片；李澤彤攝）

中韓DQ 港隊飛魚驚喜奪銀

女子4X100米混合泳接力，由歐鎧淳（背）、楊珍美（蛙）、陳健樂（蝶）和鄭莉梅（自）出戰，歐鎧淳一棒以1分00.38秒破刷新她自己保持的香港紀錄，眾人最終游出4分03.15秒，本來只得第4，但原本的亞軍及季軍的中國與韓國，因犯規被取消資格，港隊由「梗頸四」變成銀牌，得悉賽果一刻，幾名港將擁抱狂呼，喜極而泣。冠軍由日本奪得，新加坡亦因中韓DQ得銅牌。這是香港游泳隊自1994年後，再次奪得亞運接力銀牌，當年的亞軍得主是伍劭斌、劉敬亭、吳家樂及李穎詩，她們憑女子4X100米自由泳接力揚威。

中韓DQ，港隊後上摘銀，驚喜萬分。（資料圖片；楊宇翹攝）

2018雅加達亞運香港隊銀牌一覽



歐鎮銘/李浩賢/梁子軒/葉梓豐 壁球 男子團體

歐鎧淳/陳健樂/鄭莉梅/葉穎寶/施幸余/譚凱琳/黃筠陶/楊珍美 游泳 女子4X100米混合泳接力

陳晞文 滑浪風帆 女子RSX

陳佩怡/何凱桐/何煒霖/顧可容/黃慧敏/楊凱寧 橋牌 超級混合團體

鄭俊樑 滑浪風帆 男子RSX

張家朗/蔡俊彥/崔浩然/楊子加 劍擊 男子花劍團體

張敬樂/高肇蔚/梁峻榮/梁嘉儒/繆正賢 單車 男子團體追逐賽

趙顯臻 賽艇 男子輕量級單人雙槳艇

崔浩然 劍擊 男子花劍個人

黎偉傑/劉碧堅/麥國輝/吳子翔/溫兆裘/單偉彪 橋牌 男子隊際

劉冠濠/麥卓賢/謝晉軒/曾德軒/黃鈞源/胡兆康 保齡球 男子團體

李浩賢 壁球 男子單打

李慧詩/李燕燕/馬詠茹 單車 女子團體競速賽

梁峻榮 單車 男子全能賽

馬君正/何允輝 滑浪風帆 RS:One混合隊際

莫宛螢 武術 女子太極拳太極劍全能

逢瑤/楊倩玉 單車 女子麥迪遜賽

鄧俊文/謝影雪 羽毛球 混合雙打



按圖看銀牌健兒：

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呂麗瑤銅牌別具意義

田徑是香港歷來首個亞運獎牌項目，Stephen Xavier於1954年亞運男子200米奪得銅牌。64年後，呂麗瑤終於成為第二個踏上亞運頒獎台的香港田徑運動員，她在女子100米跨欄以13.42秒奪得季軍，對她而言，她跨過的難關，又豈止跑道上的十個欄？

呂麗瑤。（資料圖片；鄭子峰攝）

梁穎儀為女子公路單車隊創歷史

單車一向是港隊獎牌大戶，李慧詩冒起後有場地單車威到盡，此前則有黃金寶雄霸個人公路賽，但數到公路賽的女子車手，直到雅加達亞運方有梁穎儀在個人計時賽奪得銅牌。她在單車隊一直低調，直到奪獎一刻，終於走入大眾視線。

梁穎儀。（港協暨奧委會提供）

港乒闊別廿年再奪女團銅牌

杜凱琹、李皓晴、蘇慧音在東京奧運摘下女單銅牌，感動人心，其實在2018雅加達亞運，三名「小花」已聯同李清韻各7吳穎嵐揚威，摘下女團銅牌，那是國援師姐帖雅娜、林菱等皆未達成的成就，因為港隊對上一次奪得亞運女團獎牌，已是1998曼谷亞運的季軍，當時成員包括陳丹蕾、桑亞嬋、唐韵及王晶。

教練李靜（左起）、李清韻、蘇慧音、吳穎嵐、杜凱琹。（楊宇翹攝）

2018雅加達亞運香港隊銅牌一覽



歐鎧淳/鄭莉梅/施幸余/譚凱琳/何南慧 游泳 女子4X100米自由泳接力

Bailee Briana BROWN/蔡欣妍/羅亮添/黃子圖 三項鐵人 混合接力

陳健樂/鄭莉梅/何南慧/簡綽桐/施幸余/鄧采淋/楊珍美 游泳 女子4X200米自由泳接力

陳佩怡/楊凱寧 橋牌 女子雙人

陳智軒/林衍聰/李澤峰/羅浩天 劍擊 男子佩劍團體

周義評/張銘恆/林新棟/梁俊碩/廖賡裕/鄧超萌/黃柏恩/黃偉健/袁潤林 賽艇 男子輕量級八人艇

張家朗 劍擊 男子花劍個人

蔡韻瑜 空手道 女子組手61公斤以下級

朱嘉望/佘繕妡/江旻憓/連翊希 劍擊 女子重劍團體

杜凱琹/李皓晴/李清韻/吳穎嵐/蘇慧音 乒乓球 女子團體

江旻憓 劍擊 女子重劍個人

黎偉傑/麥國輝 橋牌 男子雙人

劉慕裳 空手道 女子個人形

李皓晴/何鈞傑 乒乓球 混合雙打

李嘉文 賽艇 女子輕量級單人雙槳艇

梁穎儀 單車 女子個人公路計時賽

廖恩尉 劍擊 女子花劍個人

羅浩天 劍擊 男子佩劍個人

呂麗瑤 田徑 女子100米跨欄

袁家鎣 武術 女子南拳南刀全能



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杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

2018雅加達亞運回顧：

【亞運會 2018．總結1】8金18銀20銅的童話 港將合力創歷史佳績

【亞運會 2018．總結2】香港運動員的喜與悲 就是2018的盛夏

【亞運會2018．總結3】從歷代獎牌數看港隊發展 銀比金更關鍵