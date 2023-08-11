英超賽程2023/24｜開鑼戰曼城作客般尼　車路士對利物浦周日大戰

撰文：威廉神
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英超2023/24球季正式展開，衛冕曼城有神鋒夏蘭特加持，再加上重點補強後仍然是擂台躉；阿仙奴上季爭標失之交臂，今夏進一步擴軍，志切奪標，兩軍今年必有龍虎鬥。曼聯坦克格新政一年過後，演出漸入佳境，今季必會與紐卡在前四再交手。車路士、利物浦及熱刺特傳統強隊，今年也誓打爭氣波。
開咧首周有多場好戲上演，周五（11日）深夜將會爆發揭幕戰曼城作客升班馬般尼，重點大戰必要數周日尾場傳統強隊「紅藍鬥」車路士迎戰利物浦，本港時間周日（13日）晚上11時30分展開。

高柏尼上季在足總盃帶領般尼作客曼城，與「師父」哥迪奧拿碰頭，卻慘敗0：6。（Getty Images）

👇👇即睇2023/24英超第1輪直播賽程👇👇

12/08（周六）0300【Now 621台】般尼 對 曼城
12/08（周六）1900【Now 621台】阿仙奴 對 諾定咸森林
12/08（周六）2200【Now 621台】白禮頓 對 盧頓
12/08（周六）2200【Now 622台】愛華頓 對 富咸
12/08（周六）2200【Now 623台】般尼茅夫 對 韋斯咸
12/08（周六）2200【Now 624台】錫菲聯 對 水晶宮

13/08（周日）0030【Now 621台】紐卡素 對 阿士東維拉
13/08（周日）2100【Now 621台】賓福特 對 熱刺
13/08（周日）2330【Now 621台】車路士 對 利物浦

15/08（周二）0300【Now 621台】曼聯 對 狼隊

除揭幕戰有衛冕曼城登場，以及周日晚壓軸「藍紅鬥」以外，周六早場先有阿仙奴主場迎戰諾定咸森林，接着兩支升班馬會在晚上10點登場，盧頓會作客白禮頓、錫菲聯則會迎戰水晶宮。

英超2023/24球季前瞻系列：

阿仙奴英超23/24前瞻｜重金增兵求冠　阿迪達青春革命關鍵一步曼城英超23/24前瞻｜三冠王陣容完備　以靜制動重點補強守住霸業曼聯英超23/24前瞻｜坦赫格大權在握　目標建立世界級攻防轉換利物浦英超23/24前瞻｜中場大換血添活力失穩定 力保歐霸前四甚難車路士英超23/24前瞻︱普捷天奴功力大考驗　10星將離隊重新出發紐卡素英超23/24前瞻｜三線增兵實而不華　兼顧歐戰或成球季關鍵熱刺英超23/24前瞻｜澳洲新帥上任轉風格　哈利卡尼去留天淵之別英超2023/24前瞻｜升班馬生存挑戰　高柏尼率不一樣般尼捲土重來
摩西斯卡斯度為了離隊不惜罷操，如今有望加盟利物浦。（Getty Images）

周六深夜有今季兩支實力分子紐卡素及阿士東維拉將會互撼。至於周日，早場亦有倫敦打吡賓福特對熱刺。周一深夜則有獨腳戲由曼聯主場迎戰狼隊。

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英超今年有哪三支升班馬？

般尼、錫菲聯及盧頓。

英超今季歐洲賽席位如何分布？

歐聯：曼城、阿仙奴、曼聯、紐卡素
歐霸：利物浦、韋斯咸、白禮頓
歐協聯：阿士東維拉

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