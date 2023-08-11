英超賽程2023/24｜開鑼戰曼城作客般尼　車路士對利物浦周日大戰

英超2023/24球季正式展開，衛冕曼城有神鋒夏蘭特加持，再加上重點補強後仍然是擂台躉；阿仙奴上季爭標失之交臂，今夏進一步擴軍，志切奪標，兩軍今年必有龍虎鬥。曼聯坦克格新政一年過後，演出漸入佳境，今季必會與紐卡在前四再交手。車路士、利物浦及熱刺特傳統強隊，今年也誓打爭氣波。

開咧首周有多場好戲上演，周五（11日）深夜將會爆發揭幕戰曼城作客升班馬般尼，重點大戰必要數周日尾場傳統強隊「紅藍鬥」車路士迎戰利物浦，本港時間周日（13日）晚上11時30分展開。



高柏尼上季在足總盃帶領般尼作客曼城，與「師父」哥迪奧拿碰頭，卻慘敗0：6。（Getty Images）

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12/08（周六）0300【Now 621台】般尼 對 曼城

12/08（周六）1900【Now 621台】阿仙奴 對 諾定咸森林

12/08（周六）2200【Now 621台】白禮頓 對 盧頓

12/08（周六）2200【Now 622台】愛華頓 對 富咸

12/08（周六）2200【Now 623台】般尼茅夫 對 韋斯咸

12/08（周六）2200【Now 624台】錫菲聯 對 水晶宮



13/08（周日）0030【Now 621台】紐卡素 對 阿士東維拉

13/08（周日）2100【Now 621台】賓福特 對 熱刺

13/08（周日）2330【Now 621台】車路士 對 利物浦



15/08（周二）0300【Now 621台】曼聯 對 狼隊



除揭幕戰有衛冕曼城登場，以及周日晚壓軸「藍紅鬥」以外，周六早場先有阿仙奴主場迎戰諾定咸森林，接着兩支升班馬會在晚上10點登場，盧頓會作客白禮頓、錫菲聯則會迎戰水晶宮。

英超2023/24球季前瞻系列：

摩西斯卡斯度為了離隊不惜罷操，如今有望加盟利物浦。（Getty Images）

周六深夜有今季兩支實力分子紐卡素及阿士東維拉將會互撼。至於周日，早場亦有倫敦打吡賓福特對熱刺。周一深夜則有獨腳戲由曼聯主場迎戰狼隊。