德國超級盃｜拜仁慘負萊比錫　卡尼演處子戰　暫無緣破生涯錦標荒

德國超級盃由上季德甲冠軍拜仁慕尼黑對德國盃盟主RB萊比錫，拜仁由熱刺重金簽入的哈利卡尼（Harry Kane），也在這一場後備上陣。

卡尼為了追逐榮譽而來到拜仁，未料加盟的第一仗便又屈居亞軍。



哈利卡尼周六（12日）才正式成為拜仁球員，同日早上參加操練，然後便立刻進入晚上的德國超級盃名單，他與金玟哉等新援一同先列後備，正選前鋒由泰爾（Mathys Tel）出任。現場球迷也有不少穿起全新的9號簡尼球衣，顯然非常期待這位英格蘭隊長的表現。

不少球迷穿起全新的卡尼球衣。（Getty Images）

但拜仁今仗表現令人大失所望，開賽僅兩分多鐘已遭萊比錫憑一次罰球攻勢，由丹尼爾奧莫（Dani Olmo）打開紀錄，完半場前，奧莫在禁區內帶波表演一記「施丹轉身」便令迪列特和萊馬撞在一起，他隨即以地波射穿門將烏列治「大細」入網，將比數擴至2：0。

半場之時，杜慈即「撳掣」，調入京士利高文、金玟哉和馬沙拉奧，到63分鐘更換入千呼萬喚的卡尼，但卡尼落場僅5分鐘，拜仁又輸一球十二碼，他只能眼睜睜看着奧莫完成帽子戲法，而拜仁始終未能破蛋，新球季第一戰先失一冠。

萊比錫成為今季德超盃的贏家。（Getty Images）

卡尼在熱刺多年，整個職業生涯至今14年間，都未曾奪得主要錦標，轉會拜仁無疑是希望在生涯末年能一嘗捧盃滋味，今仗本來是大好機會在處子戰「破荒」，未料仍失諸交臂，意味想捧盃要再等一等。

哈利卡尼後備上陣，但拜仁最終仍大敗。（Getty Images）

杜慈賽後也不禁道：「我為他（卡尼）感到難過，他大概會覺得我們有四個星期沒有練波……我沒法解釋這一切，情況就是我們上一次對萊比錫的延續。」

不過，杜慈也不掩飾自己對這宗轉會的興奮，「我們將英格蘭隊長從英格蘭帶走了，帶來了德國聯賽！對於參與這宗轉會的所有人來說，是很大的成就……這筆轉會，也展示了我們在歐洲球壇的野心。我們不期望他來到會成為超級英雄，只希望他能做自己——一個很出色的人、一個頂級射手和非常好的個性。」