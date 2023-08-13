英超｜熱刺公開孫興慜接任隊長一刻　無準備下發言獲隊友送掌聲

熱刺周六（13日）將隊長兼神射手哈利卡尼（Harry Kane）賣到拜仁慕尼黑，同日即宣布由老臣子孫興慜出任隊長，



熱刺在周六晚宣布由孫興慜接替卡尼出任新隊長，基斯甸羅美路和新援占士麥迪臣則會成為副隊長。在熱刺近年球員更迭、門將洛里斯又盛傳離隊之下，孫興慜已是隊中最老資歷的球員之一，加上他近年在熱刺的表現，成為隊長自然不過。

熱刺進入「新時代」，由孫興慜（中）出任隊長，占士麥迪臣（左）及基斯甸羅美路（右）出任副隊長。（Twitter）

孫興慜除了成為熱刺史上首位出任隊長的亞洲球員，同時成為繼朴智星出任昆士柏流浪隊長後，另一成為英超球隊正式隊長的韓國球員，計算亞洲球員的話，吉田麻也亦曾出任修咸頓隊長。

孫興慜在Instagram發表感言，道：「這對我和我的家人來說是個很特別的時刻，成為我們這間漂亮球會的隊長，是畢生的榮譽。我會盡所能去令你們以我為傲。球季要開始了，我們有一班很出色的球員和領袖，一起締造一個深刻的球季吧！」

孫興慜以其招牌「拍照」慶祝手勢拍下接任隊長的照片。（Twitter）

熱刺同時公開新帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）宣布新隊長的片段，片中，普帥在台上向一眾球員發言，他提到：「你們的更衣室就是你們的家，我希望由球員去負起責任，營造環境和氣氛去推動彼此不斷進步。」他續指，教練會觀察所有球員在比賽和訓練時的態度，「而新一季，我們需要領袖，而我已決定Sonny（孫興慜）會成為我們的新隊長。」

孫興慜一開始仍坐在原本位置上，而隊友則紛紛回頭看着他並送上掌聲，直至普帥叫他上台，他才起身、步上發言台並與普帥握手擁抱，但他似乎沒有發言的準備，笑着向普帥道：「要發言？」然後再面向隊友們說：「我們即將迎接一個很重要的球季，雖然我是隊長，但我們應該一起去領導球隊向前，好好訓練，只要大家都明白這一點，保持紀律，就能繼續做得好。」

孫興慜稍早前也發文，向合力創下英超入球組合紀錄的卡尼道別，寫道：「領袖、兄弟、傳奇。由加盟第一天開始，跟你一起比賽已是一種享受，有太多回憶、精彩的比賽，也一起創造了很多出色的入球。謝謝你，哈利，感謝你為我、為我們球會、球迷所做的一切，祝你未來一切順利，祝你好運了，兄弟！」