C朗遭對手挑釁　即轟兩球絕殺再受傷離場　仍助9人應戰艾納斯捧盃

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）終於獲得轉會沙特阿拉伯球隊艾納斯後的首個獎盃，他周日（13日）為艾納斯在阿拉伯球會錦標賽，硬碰另一勁旅希拉爾，遭對手先入一球並直接挑釁，但C朗仍在球隊10人應戰下成為英雄。

雖然C朗其後因傷退下火線，但無阻他興奮慶祝。



艾納斯在對希拉爾一戰大部份時間表現平平，51分鐘更遭對手鋒將米高打開紀錄，米高慶祝時，更做出C朗的招牌「Siu」慶祝動作，挑釁意味甚濃，而且艾納斯在71分鐘有艾阿利（Abdulelah Al Amri）領紅牌被逐，更雪上加霜。

然而未知是否受對手激發，C朗在74分鐘入球追平，即使78分鐘艾納斯再有艾布沙爾（Nawaf Al-Boushail）領紅，仍然守住1：1完場，將比賽帶入加時；踢到98分鐘更上演超級絕殺，把握隊友射門中柱彈出再頭槌補中，助艾納斯以2：1反勝捧盃。C朗不僅以6個入球成為賽事神射手及獲選為最有價值球員，也奪得他在艾納斯的首個錦標。

米高「複製」C朗慶祝、C朗隨即以入球回應：

值得一提的是，C朗在末段受傷，抱着膝蓋痛苦倒地，需要以高球車載離場，他離場時顯得相當難過，哭喪着臉，需隊友扶着回到後備席，但完場後頒獎，他似乎已無大礙，亦與隊友一同又跳又笑慶祝。

C朗賽後在Instagram發文，寫道：「能幫助球隊第一次奪得這座重要的錦標，為此實在極度驕傲！謝謝球會每一個參與了這項壯舉的人，也感謝我的家人總是在身邊相伴。球迷的支持也很出色，這個錦標也是屬於你們的！」