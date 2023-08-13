足球熱話｜碧咸囡囡做球僮拖美斯出場　咸爺化身女兒傻瓜：你最靚

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）自加盟國際邁亞密以來可說一帆風順，他周六（12日）在聯盟盃（Leagues Cup）8強對夏洛特FC，不僅再取得入球，邁亞密也以4：0大勝，晉身4強，美斯加盟後5場賽事全勝且每場有波入。

作為班主的碧咸（David Beckham）自然最開心，他更讓女兒Harper Seven出任今仗球撞，拖着「球王」的手出場，咸爺也化身「女兒傻瓜」，在社交媒體炫耀一番。



美斯由7月22日為邁亞密在聯盟盃對藍十字上陣、入波以來，領球隊在賽事中一路晉級，當中他親自入波反勝、絕殺對手，或是絕地追和再互射十二碼勝出，但一樣的是，每一場都有他的入球出現。

美斯加盟國際邁亞密後不僅5場全勝，更攻入8球之多。（路透社）

在美斯、布斯基斯和佐迪艾巴的「前巴塞陣容」率領下，邁亞密轉眼間已來到8強，對着夏洛特FC，邁亞密上半場已領先兩球，末段夏洛特球員擺烏龍，加上美斯86分鐘入球，鎖定了4：0勝局，輕鬆闖入4強。

班主碧咸自然最高興，然而球隊贏家固然重要，更重要的是炫耀女兒拖着美斯出場，他在Instagram分享這一幕，寫道：「美斯令邁亞密、整個美國和世界的人都有了笑容，我漂亮的女兒Harper Seven，她有最漂亮的笑容！」

碧咸夫婦與美斯、布斯基斯和佐迪艾巴即晚亦在派對慶祝，當中「美斯嫂」安東妮娜近日頻頻與碧咸太太維多利亞一同合照、聚會，似乎成為了要好的朋友。