英超特攻｜韋斯咸車路士合演倫敦打吡　半場和味濃？

新一季英超第二周上演「倫敦打吡」，「慳家」的韋斯咸主場迎戰「土豪」車路士，兩軍的轉會方針迥異，如果論球員質素無疑以「藍戰士」佔優；不過，勝負也不一定取決兵將多寡。（球賽編號：FB4424，8月20日晚上11時30分開賽，NowTV 621台直播）



「鎚仔幫」賣了主將迪格蘭賴斯後，只簽了兩員新兵，從降班的修咸頓羅致了「死球專家」禾特普斯及從阿積士簽來墨西哥中場艾遜艾華利斯，今夏轉會窗仍錄得正數；級數上，兩員新兵當然與賴斯有分別，但禾特普斯處理死球的造詣，相信可大大增強球隊的入球板斧。

車路士斥巨資1.15億鎊從白禮頓收購卡些度，將與安素費南迪斯組成攻守兼備的中場線。（Getty Images）

事實上，韋斯咸主帥莫耶斯沿用4-5-1陣式多年，風格向來是穩中求勝，雖然他們的攻擊力一般，但對手要擊敗他們也不容易；上季雖然在聯賽表現失色，但憑着穩陣的踢法，卻贏得了歐協聯冠軍。

車路士今季繼續大換血，賣走了夏維斯、高華錫、普列錫及尼高路簡迪等一批舊將，換入了尼干古、尼高拉斯積遜、上仗入波的阿素迪沙斯等，又斥1.15億英鎊收購防守中場卡些度，加上準備羅致修咸頓新星拉維亞，今夏的總轉會費勢超3億鎊。

車路士今夏再簽了多員新兵，其中後衛阿素迪沙斯上周對利物浦時率先「開齋」。（Getty Images）

因此，新帥普捷天奴要愁的不是無兵可用，而是怎樣令一班新兵在短時間內適應英超、建立默契；否則只會像首周對利物浦末段時，越踢越亂。

韋斯咸新兵禾特普斯是英超「死球王」，經常直接射入罰球。（韋斯咸FB）

翻查往績，雙方近3次對壘，半場皆打和；加上兩軍今季首周都告和波，而且半場也開和；是以今場勝負難料下，半場和可能更值博。