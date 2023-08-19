杭州亞運2023︱香港空手道隊名單　劉慕裳曾綺婷誓延續亞錦賽佳績

香港空手道隊今屆由東京奧運銅牌得主劉慕裳領軍，她在7月的亞洲錦標賽與另一女將曾綺婷均首奪金牌。在兩名亞洲冠軍加持下，港隊力爭連續第6屆亞運空手道項目贏得獎牌。



男子

個人形：鄭子文

隊際形：鄭子文、洪晧崴、鄧宇軒

個人組手60公斤以下級：周家謙

個人組手67公斤以下級：鄭栩彬

女子

個人形：劉慕裳

個人組手50公斤以下級：曾綺婷

個人組手55公斤以下級：蔡韻瑜

個人組手68公斤以上級：何佳恩



比賽日期：

10月5日至10月8日



空手道港隊代表劉慕裳，曾贏得東京奧運銅牌。（資料圖片／劉慕裳Facbook）

劉慕裳在東京奧運空手道女子個人形為港隊取得銅牌，人氣急升。她7月出戰馬來西亞舉行的空手道亞洲錦標賽，擊敗日本勁敵清水希容，為香港贏得首個空手道亞洲冠軍，再創歷史。值得一提，另一女將曾綺婷於同一個賽事亦在自由組手50公斤以下級別過關斬將，拿下金牌。

空手道隊亞運佳績不俗，陳枷彣自2002年起連續三屆有獎牌落袋（1銀2銅），「大師兄」李嘉維在2010及2014年亞運亦分別取得1銅1銀。港隊在上屆憑劉慕裳及蔡韻瑜摘得兩面銅牌，連續5屆奪牌，不過至今仍與金牌緣慳一面，且看劉慕裳及曾綺婷在亞運能否延續亞錦賽強勢。

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曾綺婷7月於亞錦賽贏得金牌，被寄予厚望。（資料圖片／廖雁雄攝）

港隊代表鄭子文亦曾出戰2018年亞運。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

香港武術隊歷屆亞運獎牌（2銀5銅）

2018雅加達亞運

蔡韻瑜 女子自由組手61公斤以下級別銅牌

劉慕裳 女子個人形銅牌



2014仁川亞運

李嘉維 男子自由組手75公斤以下級別銀牌



2010廣州亞運

陳枷彣 女子自由組手61公斤以下級別銅牌

李嘉維 男子自由組手75公斤以下級別銅牌



2006多哈亞運

陳枷彣 女子自由組手60公斤以下級別銅牌



2002釜山亞運

陳枷彣 女子自由組手60公斤以下級別銀牌

