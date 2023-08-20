英超速評｜曼聯中場問題未解決 作客熱刺吞兩蛋

曼聯在今季英超首仗雖然力挫狼隊，但加入美臣蒙特改變中場結構後，曝露出攻守進退失據的問題，今周作客熱刺仍未改善，儘管有不少具威脅的攻勢，但仍以0：2敗走，錄得今季首敗。



失去了隊長哈利卡尼的熱刺，續由李察利臣、孫興慜及古路斯夫斯基三叉戟攻堅，李察利臣任中鋒當然不及卡尼那樣有威脅，上半場沒有射門，但總算扮演好前場支點的角色。

熱刺新隊長孫興慜上仗患得患失，今場即有回勇表現。（路透社）

新任隊長孫興慜經過上場的患得患失，今場重拾狀態，多次策動具威脅的攻勢，戰至30分鐘妙傳入楔的柏比沙亞近射，但被曼聯門將奧拿拿撲出；40分鐘，孫興慜這次找到禁區頂的空檔，傳與右閘柏度樸路勁射，這次皮球越過了奧拿拿，卻中楣彈出；沙亞拾得皮球右路傳中，又「省」中勞基梳爾彈中柱。

曼聯翼鋒加拿祖今場在左路表現活躍。

上半場兩軍互有攻勢，沿用上場正選陣容的曼聯，攻勢也十分「入肉」，尤其阿根廷年輕翼鋒加拿祖在左路發揮搶鏡，多次內切中路起腳頗有威脅，於26分鐘時其射門「省」中熱刺中堅羅美路手部出界，但經VAR後亦未有判罰12碼。

在36分鐘，曼聯有個黃金機會，可是隊長般奴費南迪斯突破越位，接應勞基梳爾傳中，小禁區附近無人看管下竟然頂斜。

柏比沙亞近射掛網，為熱刺打破僵局。（路透社）

上半場互無紀錄，易邊後4分鐘熱刺即大破僵局，古路斯夫斯基右路傳中，皮球「省」中利辛度馬天尼斯後彈向遠柱，沙亞（Pape Sarr）快步射入，這也是該20歲中場加盟熱刺2年以來的首個入球。

曼聯及後有兩次機會扳平，但50分鐘安東尼禁區內左腳熨射遠柱中柱；7分鐘後，卡斯米路接應般奴費南迪斯罰球傳送勁頂死角，竟被熱刺門將域卡利奧飛身救出，這名26歲門將身高達1.94米，今季從安玻里來投，這一記撲救盡顯身價。

今季加盟熱刺的門將域卡利奧，今場有幾次精彩撲救，盡顯身價。（路透社）

熱刺亦有不少機會可拉開比數，孫興慜在61分鐘於左路突入連過數關，但其射門被梳爾快腳擋出。83分鐘，後備入替的佩列錫左路傳中，賓戴維斯門前加一腳，馬天尼斯出腳解圍卻射進自己球門，令熱刺奠定2：0勝局，這也是他們3年來首於主場擊敗曼聯。

賓戴維斯本身的射門「撻Q」，但馬天尼斯加多腳卻愈幫愈忙，射入己隊網窩。（路透社）

熱刺今仗表現似乎漸適應失去卡尼的影響，而曼聯加入了美臣蒙特卻反而影響了中場結構，上仗對狼隊已表露無遺，而今場亦未有太大改善，主帥坦赫格必須快速應對。