英超速評｜哥迪奧拿又試新招　又不換人　曼城主場1：0小勝紐卡素

衛冕的曼城在周中捧過歐洲超級盃後，今周英超又於主場硬撼強敵紐卡素；主帥哥迪奧拿在陣容上沒太大變動，但戰術上卻有不少變化，最終有驚無險下，憑着艾華利斯一箭定江山，以1：0奏捷，今季聯賽兩連勝。



根度簡離隊、奇雲迪布尼養傷長唞，今季曼城中場失去兩大主將，上場歐洲超級盃雖然以互射12碼擊敗西維爾捧盃，但表現難稱出色，尤其中場運轉不太暢順，因此主帥哥迪奧拿今場又有些調整。

高華錫今仗毋須推得太前，可以踢回自己熟悉的崗位。（路透社）

前線上，艾寧夏蘭特、祖利安艾華利斯及菲爾科頓的攻擊組合，跟平時左中右的三前鋒陣式不同，三人都多在中路活動，艾華利斯與科頓任輔鋒支援中鋒夏蘭特；兩條邊線，則由左翼的基亞利殊及右閘的基爾獲加化身左右翼衛兼顧攻守。

夏蘭特今仗也有機會取得入球，但幾次埋門都差之毫釐。（路透社）

中後場的微調更多，中堅艾簡治跟上場一樣，進攻時推上中場，但由於右閘獲加也推前了，所以曼城後防長期只得迪亞斯及加華度爾兩名中堅，因此防中洛迪會不時墮後協助組織及防守，另外高華錫也沒有像上場那場推到對方禁區附近，而是在中圈附近派牌。

艾華利斯（左）與科頓兩名曼城新星，逐漸培養出默契來。（Getty Images）

哥帥這些戰術變動，令進攻時更像2-3-5，雖然面對紐卡素全員防守很難製造具威脅的攻勢，但由於前場有很多球員，所以就算攻勢斷纜，很快便可搶回控球權，是以曼城在上半場的控球率超過七成。

艾華利斯勁射掛網，助曼城取得寶貴3分。（路透社）

控球雖然多，但曼城要到31分鐘才打開紀錄，高華錫在後場直線傳與科頓，科頓在右路傳給艾華利斯，後者無人看管下在禁區內勁射遠柱掛網。及後艾華利斯、科頓及夏蘭特這個新攻擊組合仍有入球機會，可是夏蘭特兩次近射都貼柱出界。

易邊後初段戰局沒太大變化，但中段開始紐卡素換人後，逐漸搶得更多控球權，於75-80分鐘這段時間，更佔據80%控球率，可是他們攻擊板斧有限，多利用兩邊傳中製造威脅，但一一被曼城守將化解；事實上，紐卡素全場射門7次，僅有一次中目標，這樣的攻擊力又怎能扳平？

曼城中後場球員走位與位置變化多端，是好是壞，還待時間證明。（路透社）

反而曼城的反擊更具威脅，其中科頓於88分鐘突入禁區，於右路射遠柱僅告斜出。不過，其實下半場後段曼城有多次反擊機會，如果處理得好一點，應該可以拉開比數，或許夏蘭特在這種時候更掛念迪布尼。

哥迪奧拿今場又沒有換人，但曼城不少球員在比賽尾段都有氣力不繼的迹象。（路透社）

哥迪奧拿這種戰術調整，最大成效在於解放了科頓的創造能力，也不用勉強高華錫變成根度簡，畢竟高華錫長於組織與傳送，入楔入球能能力遠遜根度簡；然而，後防球員位置上太多變動，有時都會有點混亂。而且，或許最關鍵的問題是，哥帥今場再度「零換人」，球隊中後段受壓跟球員們氣力不繼不無關係；這種偏執，除了苦了球員，也隨時付上失分的代價。