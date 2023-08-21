英超｜車路士多打一人負韋斯咸 一億鎊先生卡些度首披甲輸12碼

車路士用了1.15億鎊購入的卡斯度，今周作客韋斯咸首度披甲，但落場十多分鐘未有建樹之餘，更犯下天條，累球隊以1：3敗走；「藍戰士」在今夏轉會窗豪洗逾3億鎊，但於今季英超還未打開勝利之門。



失去了中場主將迪格蘭賴斯的韋斯咸，雖然面對億萬大軍車路士，但甫開賽沒有採守勢，反而在開賽初段便一再博得角球，而且代替賴斯的新兵禾特普斯盡顯「死球專家」本色，在開賽5分鐘開出的角球，便在車路士門前製造險象；2分鐘後，禾特普斯再開角球，落點跟前一個一模一樣，今次中堅阿古特（Nayef Aguerd）在遠柱為主隊頂成1：0。

阿古特在開賽僅7分鐘便頂入，為韋斯咸先開紀錄。（路透社）

車路士及後積極反撲，前線「黑色三叉戟」尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）、卓古美卡（Carney Chukwuemeka）及史達寧頻頻以速度衝擊韋斯咸的防線；13分鐘，尼高拉斯積遜便接應左翼衛芝維爾傳中頭槌攻門，僅告高出。

卓古美卡妙射為車路士一度扳平。（路透社）

至29分鐘，車路士終於扳平，卓古美卡拾得蘇馬解圍球後，在禁區左路騙過蘇錫克勁射遠柱入網。至42分鐘，「藍戰士」差點反超前，今場表現活躍的史達寧高速突入禁區博得蘇錫克犯規，但安素費南迪斯主射的12碼，遭主隊門將艾路拿（Alphonse Areola）捉對路撲出。

史達寧今仗表現活躍，更為車路士博得12碼。（路透社）

上半場補時階段，卓古美卡扭傷左膝，被換出時需職員扶着離場，傷勢似頗嚴重；烏克蘭的梅迪歷則在易邊後入替。

韋斯咸於53分鐘突然獲得一個機會，並再度領先。車路士守將阿素迪沙斯後場漫不經心地向傳前，禾特普斯截得來球第一時間長傳，安東尼奧接應後長驅直進，更在迪沙斯面前射遠柱入網。

60分鐘，身價逾億的車路士新兵卡些度後備入替，首次為球隊披甲，2分鐘後更有射門機會，但他的撞射卻一飛衝天。

阿古特於67分鐘鹵莽剷截尼高拉斯積遜，領得個人第2張黃牌，令韋斯咸少打一人。車路士及後圍攻韋斯咸，但進攻板斧欠奉，只能靠史達寧在右路高速落底傳中，但欠高大中鋒下，難以攻破韋斯咸的大門。

卡些度犯下天條，一臉茫然，身後的韋斯咸球迷卻非常興奮。（路透社）

卡些度未有建樹之餘，在補時階段更連番失誤，先是一次傳球失誤，被柏保路科奴斯截得皮球突入禁區射門，但被門將羅拔山齊士用腳擋出；不過，之後卡些度沒那麼好運，他在數分鐘後於禁區內踢跌艾馬臣，被判極刑；柏基達（Lucas Paqueta）主射中鵠，也為全場控球率僅得24%的韋斯咸，奠定3：1勝局。