運動博覽2023｜8.25起亞博館舉行兒童長者免費入場　穿梭巴士接送

第11屆「運動博覽2023」（SportsExpo 2023）將於8月25至27日在亞洲國際博覽館舉行，活動包括亞洲少年劍擊精英聯賽等5項賽事，現場有過百個與運動相關品牌的攤位，另外還有運動旅遊講座。運動博覽的入場費為30元，兒童、長者及殘疾人士免費。大會提供免費穿梭巴士來往亞博館及九龍塘、荃灣、屯門及東涌，每20分鐘一班。



運動博覽2023活動資訊

日期：25/8/2023（星期五）- 27/8/2023（星期日）

開放時間：

8月25日（星期五） 10:00 – 19:00

8月26日（星期六） 10:00 – 19:00

8月27日（星期日） 10:00 – 18:00

地點：亞洲國際博覽館（三號及六展館）

入場費：$30（Sportsoho會員優惠：$20）

12歲或以下兒童、60歲或以上長者及殘疾人士免費入場

運動博覽2023穿梭巴士時間表及上車地點。（公關提供）

運動博覽提供多元化優質運動相關產品供入場人士選購，現場有過百攤位，有保健品品牌與香港跳高運動員楊文蔚的自家品牌聯乘參展，同場亦設運動生活選物市集，售賣本地運動品牌產品。會場設$10激筍優惠活動，獲抽中的幸運兒可以$10換購優質運動用品，包括原價$8800的高性能單車。

會場會有劍擊賽事舉行。（由公關提供）

市集及攤位外，有5項賽事會在運動博覽舉行，分別是亞洲少年劍撃精英聯賽、V.LEAGUE排球聯賽的最後一輪小組賽及決賽、室內三項鐵人耐力賽、創新智力運動會以及汽車體能耐力賽賽事。

此外，會場設運動旅遊講座，嘉賓會分享韓國滑雪文化、台灣潛水攻略等主題。