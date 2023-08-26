英超｜車路士大破盧頓今季終開齋 卡些度正選 史寧兩射一傳搶鏡

開季兩場不勝的億萬大軍車路士，今晨主場面對「升班馬」盧頓沒有令球迷失望，憑着快翼史達寧兩射一傳的搶鏡演出，以3：0大捷，終在新一季英超「開齋」。



身價達1.15億的卡些度（Moisés Caicedo），雖然上仗對韋斯咸時後備上陣表現不濟，但今仗獲車路士主帥普捷天奴信任，以正選披甲；由於盧頓攻擊力弱，因此這名厄瓜多爾防守中場所受壓力不多。

卡些度今仗正選披甲，表現中規中矩。（路透社）

不過，數車路士今仗表現最突出的，還是舊將史達寧（Raheem Sterling），這名快翼今場在右路非常有威脅，於17分鐘便憑一己之力助球隊打破缺口，當時他接應右翼衛吉斯度（Malo Gusto）傳球後，在禁區右路突入，然後在人叢中射遠柱入網。

史達寧（右）今場梅開二度，兼有一次助攻，是車路士取得大捷的最大功臣。（路透社）

易邊後，依然是車路士控制大局，前鋒尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）在50及53分鐘連番施射，都未能逃過盧頓門將湯馬士卡明斯基（Thomas Kaminski）的十指關。

盧頓全場最有機會取得入球的一刻，於於60分鐘出現，在前場連續傳送後，左翼衛賴恩基利斯（Ryan Giles）殺入禁區施射，但其射門射得太正，被車路士門將羅拔山齊士（Robert Sánchez）沒收。

新加盟的車路士前鋒尼高拉斯積遜今仗表現活躍，貢獻了一個入球。（路透社）

車路士保持不失後，即接連取得入球，先在68分鐘吉斯度右路傳中，史達寧輕鬆射成 2：0；7分鐘後，這次輪到史達寧於右路傳中，積遜門前輕鬆將皮球送入網窩。

雖說盧頓實力較差，但車路士球迷應該樂見球隊逐步上力，尤其史達寧與古斯度漸見默契，令球隊右路的攻力非常強勁；至於卡些度除了初段有一兩腳失誤外，之後表現亦算中規中矩，球隊攻入的第二球，便是由他傳送與古斯度。車路士下場再於主場迎擊戰力一般的諾定咸森林，這樣的賽程似乎有利他們一眾新兵進一步磨合。