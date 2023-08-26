羽毛球世錦賽｜戴資穎8強止步發感人帖文：應是最後一次世錦賽

在我們見證戴資穎由一個15歲的青澀少女，到今天成為羽毛球「女單F4」之一，她也成為我們的集體回憶。

世界羽毛球錦標賽8強不敵西班牙的馬蓮後，戴資穎在社交網站宣布「這應該會是我最後一次世錦賽」。「小戴」的職業生涯正在倒數，四大球后雲集世錦賽的精彩片段，永留在球迷心中。



戴資穎雖然未為退役畫下確實的句點，但早前已宣布2024年內將會掛拍，她的比賽打一個少一個，包括正在丹麥上演的2023年世錦賽，大有機會是她世錦生涯的最後一舞。

戴資穎8強出局後，直言今屆應是最後一次世錦賽。（BWF Photo）

我們最期待的一幕沒有上演。世界排名第4的「小戴」，擊敗泰國李美妙晉級8強後，遇上世界排名第6的西班牙球手馬蓮；雙方過往對賽19次，戴資穎10勝9負。今場她陷入苦戰，第一局未曾領先；第二局雖一度領先12：10，但被馬蓮打出一波7：0的攻勢，最終直落兩局負16：21及14：21。

「女單F4」之中，只得戴資穎未能晉級，上線有現役「世一」安洗瑩對世界排名第3的中國陳雨菲，下線則有世界排名第2的山口茜與馬蓮爭入決賽。

戴資穎的比賽，打一場少一場。（BWF Photo）

西班牙的馬蓮擊敗戴資穎，打破「F4」壟斷女單4強。（BWF Photo）

戴資穎8強止步令球迷心碎，她賽後於社交網站也發出感人的帖文：「謝謝大家的支持，也謝謝大家對於我的期待，但我沒能挺進下一場比賽。這應該會是我最後一次世錦賽，謝謝我的團隊給予我的支持和幫助。也謝謝專程飛到這裡來為我加油的球迷，但這裡不是終點，我依然會繼續努力。」

雖然今年的世錦賽並非戴資穎的告別戰，她下月也將來港出戰香港公開錦標賽，但到了明年今日，想再見到戴資穎與另外三名「F4」角逐世錦賽的精彩畫面，相信只能打開Youtube尋找這些集體回憶了。