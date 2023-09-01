打風下睇美國男籃對黑山　76台播籃球世界盃｜本周免費體育直播

在超強颱風蘇拉襲港下，有什麼免費的體育比賽直播可以看？本周（28/08至03/09）的香港免費電視直播體育節目，76台會繼續主力播放FIBA世界盃男子籃球賽。

在9月1日星期五下午，76台會免費直播美國對黑山的第二圈分組賽。美國在第二圈分組賽身處J組，與立陶宛、黑山及希臘爭奪兩席8強之位。在9月2日星期六晚上，76台會直播菲律賓對中國的名次賽。



28/08（一）

【77台】1555-1800 FIBA世界盃男子籃球賽 - 中國 對 南蘇丹

【76台】2035-2245 FIBA世界盃男子籃球賽-希臘 對 美國

29/08（二）

【76台】1905-2115 FIBA世界盃男子籃球賽-澳洲 對 日本

30/08（三）

【76台】1955-2200 FIBA世界盃男子籃球賽-中國 對 波多黎各

01/09（五）

【76台】1635-1845 FIBA世界盃男子籃球賽-美國 對 黑山

02/09（六）

【32台】1750-2010 香港超級聯賽2023-2024 – 東方 對 傑志

*不作網上播放

【76台】1955-2200 FIBA世界盃男子籃球賽-菲律賓 對 中國

03/09（日）

【32台】1750-2010 香港超級聯賽2023-2024 – 晉峰 對 香港U23

*不作網上播放

【76台】2125-2330 FIBA世界盃男子籃球賽-西班牙 對 加拿大

#以電視台最後公布為準