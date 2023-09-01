F1｜咸美頓續約平治至少戰至40歲　死敵稱合理：他仍是最快車手

F1（一級方程式）的七屆世界冠軍車手咸美頓（Lewis Hamilton）落實與平治車隊續約兩年至2025年，意味起碼在F1戰至40歲。他的前隊友兼多年競爭對手艾朗素（Fernando Alonso），向他送上極高讚譽。



現年38歲的咸美頓，自2021年賽季煞科戰戲劇性失冠、暫未能創下奪得八屆世界冠軍的歷史後，外界一直對他的去向眾說紛紜，當時他最後與平治續約兩年到2023年底。然而平治在2022年起用的新賽車設計規例下，戰力大減，無法與紅牛匹敵，咸美頓一年半以來也一直未能再奪分站冠軍，令外界再一次關注他在今季尾約滿後會否離開平治或退役。

平治在F1 2022年起用的新規例後跑輸主要競爭對手紅牛。（Getty Images）

不過，平治車隊在8月31日、意大利蒙札站的媒體日宣布，與咸美頓續約兩年至2025年，意味這位1985年出生的英國車手，至少會在F1戰至40歲，繼續追逐再添世界冠軍頭銜；而其隊友佐治羅素本身與平治的合約至2024年，也一併續約至2025年。

兩屆世界冠軍、效力阿士頓馬田的艾朗素，在咸美頓在2007年出道時曾跟他在麥拿侖做隊友，兩人當年競爭激烈，水火不容，然而現年42歲的艾朗素談及平治再次續約咸美頓時，也直言這決定相當正確，「若我是車隊領隊，要在咸美頓、現役的年輕（F1）車手和很有潛力的F2車手之間選擇，我會留住咸美頓到他80歲為止，直至有人能比他更快。」

艾朗素（右一）認為，目前尚未有任何車手能跟自己、韋斯達賓和咸美頓媲美。（Getty Images）

他指出，現役F1車手中，未有人能展現出比咸美頓更佳的表現，因此年紀大並非問題，「當然，有人隨着年紀增長會失去動力，或者不能再交出最好的表現，或是人生中出現了比F1更重要的事，因應我們總是要到處跑、或是我們的生活方式來說，有這些情況很正常的。但在咸美頓的例子而言，他繼續交出最好的表現，而他人生中唯一的焦點仍然是F1，這些都跟我一樣。到出現更快的車手後，才再談其他事吧，這一刻，他比所有人都快。」

艾朗素續指，目前自己、韋斯達賓和咸美頓三人，都是最受車迷歡迎的車手，「冠軍車手總能吸引大眾，只要你仍有動力和鬥心，速度就是一切，就算我們已在這項運動這麼多年、也許年紀變大了，我們仍然很快，這就是車隊想要的。」