英超｜阿仙奴補時入兩球奠勝 曼聯新兵凱倫首登場難阻作客兩連敗

阿仙奴主場面對曼聯的賽事，雖然一度落後，甚至幾乎遭絕殺，但補時階段竟連入兩球，戲劇性地以3：1反敗為勝；「兵工廠」4戰得10分，落後榜首全勝的曼城2分，與熱刺、利物浦及韋斯咸同分，暫因得失球稍遜排第5。「紅魔鬼」經歷作客兩連敗，唯一慶幸的是，新兵凱倫首度披甲即有不俗表現。



阿仙奴今仗將辛真高出任正選左閘，這名烏克蘭國腳跟上季一樣，進攻時會移前住中場中路協助組織，也令主隊搶得中場人數優勢，至12分鐘便有一次入球黃金機會，可是夏維斯於禁區內無人看管施射卻「撻Q」，利辛度馬天尼斯順勢解圍。

夏維斯本有機會建功，但他在禁區內的射門竟然「撻Q」。（路透社）

夏維斯在進攻上未有建樹，及後傳球失誤更鑄成大錯，他在中場前的傳球被基斯甸艾歷臣截到，後者快速傳向前，接應的拉舒福特突入禁區，面對兩名阿仙奴守將仍能妙射遠柱入網，助曼聯在今仗第一次埋門便取得入球。

拉舒福特把握一次機會，為曼聯先開紀錄。（路透社）

只是，曼聯的領先優勢只維持了35秒，防守稍失去集中力便負上代價。阿仙奴前場幾腳妙傳後，加比爾馬天尼利左路地波傳與禁區頂的馬田奧迪加特，這名挪威中場撞射入網，助球隊閃電扳平。

阿仙奴只落後了35秒，即由奧迪加特閃電扳平。（路透社）

上半場曼聯明顯地拖慢節奏，等待對手犯錯，雖然入了一球，但能組織到對方陣地的機會不多，只有4%時間能攻進主隊最後三分一的場區，射門也只得3次。不過，此舉也令阿仙奴難以取得具威脅的埋門，結果兩軍半場踢成1：1平手。

易邊後，戰況沒有太大改變；夏維斯在58分鐘於禁區內被夾擊下跌倒，球證最初判罰12碼，但經VAR審視後改變判決，也註定夏維斯又一場碌碌無為。

曼聯新中鋒凱倫表現不俗，惜未能助球隊取勝。（路透社）

曼聯的新兵凱倫在66分鐘後備入替，發揮了柱躉中鋒作用，幾次以身體頂住對方中堅停球，令球隊於前線有多一個支點，其進攻效率好過原任正選的馬迪爾。這名丹麥前鋒於88分鐘幾乎做英雄，他接應直線傳送後，第一時間後踭傳予卡斯米路，後者再直傳阿歷真度加拿祖單刀射入，但經VAR審視後，發現加拿祖越位在先，入球無效。

賴斯在補時階段接應角球傳中，於遠柱射入，助阿仙奴領先2:1。（路透社）

補時6分鐘，沙卡右路開角球到遠柱，接應的賴斯無人看管下近門勁射，門將奧拿拿雖撲到皮球，但無法阻止皮球入網；曼聯空群而出力爭追平，卻被阿仙奴打多一個反擊，由加比爾捷西斯單刀射入。「兵工廠」終憑這兩個遲來的入球，絕殺曼聯，全取3分。