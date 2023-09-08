港足再添入籍兵　米高獲補選鬥汶萊　父親為晨曦名宿哥連斯

香港足球代表隊再度招攬入籍兵，在香港出生、原先擁有尼日利亞籍的19歲前鋒米高（Michael Udebuluzor）已領取特區護照，今（8日）獲港隊徵召，補選至主場對汶萊的名單之中。



港足昨日作客柬埔寨金邊友賽，結果在艾華頓處子戰即取得入球下，尾段被主隊逼和1：1。球隊今晚便會返港，明日展開訓練，準備下周一（11日）主場對汶萊。

主教練安達臣早前透露，中鋒安永佳因應付球會比賽，今仗會缺陣；足總今日下午正式公布，安永佳己獲港足教練團批准提前離隊。而日前從德國返港、已領取特區護照的19歲前鋒米高（Michael Udebuluzor），亦一如所料獲補選，有望上演其港足「地標戰」。

米高有望增加港隊攻力。（袁志浩攝）

米高是繼艾華頓後，9月份港足新徵召的第二位入籍兵，他的加入備受本地球迷關注及期待，皆因其父為晨曦名宿哥連斯（Cornelius Udebuluzor）。現效力德丙球會恩高斯達特的他，身高達1.86米，6月時便試過在港隊跟操，更獲家人到場支持。

而安達臣也曾讚揚此子具備力量、埋門能力跟速度，「他能很聰明地利用身體保護皮球，相信3年內可以成為一位好前鋒。」

米高與父親哥連斯（後排中）。（袁志浩攝）

香港 對 汶萊

日期：9月11日

時間：08：00 pm

地點：香港大球場

票價：$160（正價）、$40（特惠）

