香港單車節2023｜前港將梁志賢教路　兩大訓練方法備戰技術評測

香港單車節將在2023年10月22日舉行，今年設有7項結合休閒活動及專業車手競速的組別，當中50公里及30公里兩個非競賽項目，途經鬧市及多條主要幹道。項目大受一眾單車愛好者歡迎，名額已經爆滿。

要注意的是，所有首次參加或只曾參與2017年或以前的單車節人士，均須通過單車技術評核，當中包括體能及起步測試，以及窄路掉頭測試。

前歐洲職業單車隊運動員、前香港單車隊成員梁志賢（Kenji）分享貼士，讓兩個非競賽項目的車手為評核做足準備。



「50公里組」踩上的「三橋三隧」（青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道以及尖山隧道），全年只有單車節這一天才化身成單車路；「30公里組」則登上昂船洲大橋，並途徑環球貿易廣場，飽覽高樓林立的都市美景及壯麗的自然風光。

單車技術評核第一項 體能及起步測試：須與其他參加者一同出發，以繞圈形式連續騎行，於16分半內完成至少6公里路程。

梁志賢（Kenji）指出，要完成這個項目，需要踩到約平均時速 22公里或以上速度。

前香港單車隊成員梁志賢（Kenji）分享貼士，讓參加50公里及30公里兩個非競賽項目的車手做足準備。（資料圖片／張浩維攝）

如何得悉自己能否達到這個速度？Kenji教路：「先踩連續6圈（約6公里）的測試距離，計算自己所需時間是否符合大會標準，如果超過時限，需要進行速度耐力的針對性訓練。」

他繼而指出：「接着可將連續6圈測試距離分組，每組進行1圈（約1公里）快速訓練，記錄每組可否於2分45秒內完成大會最低平均速度、時速22公里的要求。當其中3至4組也可踩到平均速度的時間，接着可以將每組分階段合併再作記錄，如此類推再合併變為2大組、每組3圈或連續進行6圈訓練。」」

香港單車節再度以尖沙咀為起點和終點。（香港旅遊發展局）

單車手可以制定4天的訓練計劃。Kenji建議，第一課可連續踩30至60分鐘，不論速度快慢，用以提升耐力；第二課則進行速度訓練測試，第三課輕鬆訓練作為調整恢復；第四課再進行速度訓練，再因應身體情況按部就班調整訓練內容。

專家教路如何輕鬆通過單車技術評核，好好享受香港單車節樂趣。（香港旅遊發展局）

單車技術評核第二項，窄路掉頭測試：參加者須完成指定路程的窄路掉頭測試，期間身體任何部位觸碰地面或單車的車輪不可撞倒任何障礙物。

Kenji再給予貼士：「記得使用輕齒輪比例，轉彎時輕輕按着後煞車掣，踩起上來平衡感會更好。入彎時緊記線視望外彎位及出彎位兩個位置，速度太慢反而平衡感更差。」

香港單車節事隔5年，再次舉辦UCI 1.1級公路單車賽事。（香港旅遊發展局）

今屆香港單車節除了體驗活動外，亦再次舉辦國際單車聯盟（UCI）1.1級公路單車賽事，近百名國際頂級車手將來港作賽，於維多利亞港嘅優美景緻旁大展身手，爭奪冠軍戰衣及獎金，即使不熟悉踏單車，在單車節一樣可以投入熱鬧氣氛！

參賽的一眾國際車隊實力非凡：

o來自澳洲的世界巡迴賽車隊Jayco-AlUla，十二個賽季均位列世界頂尖車隊行列，隊員Michael Matthews於2017年贏得環法大賽衝刺綠衫

o來自意大利職業單車隊 CORRATEC SELLE ITALIA，今年由洲際車隊升級為職業車隊，並獲得今年環意大利賽參賽資格，實力不容忽視！

快來參與這場活力四射的城中盛事，一起為車手們吶喊打氣吧！ 2023香港單車節等你來！

活動詳情：www.discoverhongkong.com/cyclothon/tc