歐聯全攻略｜歐聯開打　衛冕曼城對貝爾格萊德紅星　強攻數星星

新一季歐聯戰火重燃，衛冕的曼城今屆抽得好籤，分組賽僅與RB萊比錫、貝爾格萊德紅星與年青人同組；首戰更是於主場出擊，面對也曾贏過歐冠盃（歐聯前身）的紅星，若根據上季往績而言，「藍月亮」大勝可期。（球賽編號：FB5762，9月20日凌晨3時開賽，NowTV 644台直播）



曼城上屆歐聯主客表現有明顯分別，作客時穩打穩紮，不介意和波，分組賽及淘汰賽共6場作客，共有5場和局；相反，若在主場出擊便全力搏殺，6場全數取勝，而且強如拜仁慕尼黑與皇家馬德里都分別輸0：3及0：4，RB萊比錫在16強時更慘吞7蛋；因為曼城主場攻力特強，這6場比賽總入球都超過2球。

曼城上季歐聯16強主場大炒RB萊比錫7：0，今季分組賽又重遇。（Getty Images）

「藍月亮」上屆於歐聯未逢敵手，難怪艾寧夏蘭特及哥迪奧拿將帥二人分獲當選最佳球員及教練，其中夏蘭特繼續展現入球機器本色，上季共取得12球，其中對RB萊比錫時更獨取5球，成就追上阿根廷球王美斯；這名挪威射手今季狀態依然火熱，聯賽上陣4場已入了6球，今場面對紅星相信續有斬獲。

紅星是塞爾維亞傳統勁旅，當時南斯拉夫諸國未分裂時，紅星更雲集不少球星如史杜高域、沙維斯域、普辛尼基等，並於1990/91年球季擊敗馬賽捧走歐冠盃。

曼城中鋒夏蘭特今季狀態依然火熱，聯賽開季4場已入了6球。（Getty Images）

貝爾格萊德紅星過去是歐洲豪門，曾贏得歐冠盃（歐聯前身）。（Getty Images）

30多年過去，紅星在歐洲球壇當然難及當年勇，但在國內聯賽仍是班霸，連同上季，已連續贏得6屆塞超冠軍。紅星陣中較令人熟悉的面孔，已算是今季加盟的韓國中場黃仁範。

兩軍過去未嘗碰頭，但曼城實力超班，主場攻力強橫，相信今場最少都可以淨勝紅星兩球以上，在衛冕之路打響頭炮。