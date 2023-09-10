歐國盃外圍賽｜英格蘭作客1:1逼和烏克蘭 5戰13分 榜首續領放

英格蘭於2024歐洲國家盃外圍賽一直保持強勢，於C組4戰4勝，但他們的全勝紀錄卻被烏克蘭中止了；「三獅軍團」今場作客雖佔得較多控球權，但只能憑右閘基爾獲加的入球，以1：1逼和對手。不過，英軍仍以5戰得13分高踞榜首，烏克蘭則以4戰7分排次席。



英格蘭主帥修夫基挑選了在曼聯鮮有上陣的哈利馬古尼（Harry Maguire），備受爭議，今仗更派遣他任正選，與水晶宮的馬克古希（Marc Guéhi）扼守中路；到了沙特落班的佐敦軒達臣（​​Jordan Henderson）亦獲信任，與迪格蘭賴斯（Declan Rice）及比寧咸（Jude Bellingham）擔任中場。另外，修夫基起用了占士麥迪臣（James Maddison）取代拉舒福特（Marcus Rashford）擔任左翼。

烏克蘭上半場第一次中目標埋門，便由辛真高射成1:0. （Getty Images）

雖然英格蘭控球較多，但埋門卻不多，反而烏克蘭第一次中目標攻門即有斬獲。主隊在右路地波傳中，賴斯及軒達臣都未有意識緊盯入楔的辛真高（Oleksandr Zinchenko），讓該名阿仙奴球星在禁區內輕鬆撞射入網。值得一提是，馬古尼雖未有直接失誤，但他跟了對方前鋒走位，被拉開了空位，假如他不是撞在馬克古希身上，而是有意識地包抄，有可能阻止到失球。

基爾獲加接應卡尼長傳，冷靜近射扳平。（Getty Images）

落後的英軍在35分鐘本有機會扳平，可是占士麥迪臣接應比寧咸直線妙傳，竟控失皮球，如果他控制得好一點，便能呈單刀之勢。不過，6分鐘後，英格蘭終於追平，中鋒哈利卡尼（Harry Kane）墮後策動攻勢，長傳與右路入楔的基爾獲加（Kyle Walker），後者突破越位後冷靜近射扳平。

英格蘭雖然和波，但仍以5戰13分高踞C組榜首。（Getty Images）

馬古尼雖然在曼聯上陣不多，但其制空權仍然出眾，難怪獲修夫基垂青。（路透社）

易邊後英格蘭繼續圍攻烏克蘭，但面對屯重兵於後防的主隊，難以組織具威脅的攻勢，要以遠射來威脅對方大門，例如布卡約沙卡（Bukayo Saka）於58分鐘在禁區頂起腳，中楣彈出。5分鐘後，卡尼亦嘗試在禁區頂遠射，但皮球卻告斜出。

比寧咸今仗擔起進攻重責，但表現一般。（Getty Images）

修夫基眼見未能突破烏克蘭防線，於64分鐘換入拉舒福特及菲爾科頓（Phil Foden），但局勢依然膠着，最有機會入球的一次是在84分鐘出現，英格蘭藉死球攻勢埋門，皮球輾轉落到遠柱的馬古尼前，但他來遲一步，被對方門將先一步解圍。結果英格蘭以1：1與烏克蘭握手言和；C組同組尚有意大利、北馬其頓及馬爾他。