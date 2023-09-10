空手道K1聯賽｜劉慕裳連續7站入決賽　得高分仍不敵大野光摘銀

香港空手道女將劉慕裳繼早前在亞洲錦標賽擊敗日本勁敵清水希容，首度封后，本周挾「亞洲一姐」之名出戰空手道K1超級聯賽都柏林站一路過關斬將，連續7站殺入決賽，可惜仍是與金牌差一步，未能繼2018年後再奪K1超聯金牌。



劉慕裳連續第9個國際賽殺入決賽。（資料圖片／路透社）

劉慕裳出戰杭州亞運前，先在都柏林角逐K1超級聯賽。她在小組出線後，先在8強遇上日本的岩本衣美里（Iwamoto Emiri） ，劉慕裳以「北谷屋良公相君」取得42.3分，以0.3分險勝岩本的「劉衛流敖漢大」。

4強對手是另一日本女將中路陽沙未（Hisami Nakaji），劉慕裳改用「一百零八手」，取得43.8分，擊敗對手的「知花公相君」（42.4分），殺入決賽在周日遇上日本勁敵大野光（Ono Hikaru）。

劉慕裳征戰空手道K1超聯都柏林站再次殺入決賽。（資料圖片／劉慕裳Instagram）

劉慕裳自2020年起，連續17個國際賽皆有獎牌落袋，連同今站在內，她已連續7站殺入K1超聯決賽，對上6站皆與金牌緣慳一面。不過她早前在亞洲錦標賽勇挫宿敵清水希容奪金，加上一直備戰亞運，狀態大勇，力爭打破宿命，繼2018年後再奪K1超聯冠軍。

周日決賽劉慕裳率先出場，她與大野光同樣以「糸東流 八步連」應戰，劉慕裳雖獲44.4分，但仍及不上大野光的45.3分，再次獲得亞軍。

都柏林站賽前，她在Instagram以英文發文感言，稱今站是2023年空手道K1超級聯賽最後一站，「在道場內外，花上無數個小時研究我的動作和空手道技巧，由我醒來一刻開始，直到日落為止，日復日，月復月。」

「感恩我的身體健康，還有很多支持我的人包圍我、幫助我成長，為我祈禱及給我正能量。神啊！無論結果如何，我先在此感謝你，一起去吧！」

大野光。（Getty Images）

劉慕裳近年國際賽成績

2020年2月 K1超聯 銅牌

2020年3月 K1超聯 銅牌

2021年5月 K1超聯 銀牌

2021年8月 東京奧運 銅牌

2021年11月 世錦賽 銅牌

2021年12月 亞錦賽 銅牌

2022年2月 K1超聯 銅牌

2022年4月 K1超聯 銀牌

2022年5月 K1超聯 銀牌

2022年7月 世界運動會 銅牌

2022年9月 K1超聯 銀牌

2022年12月 亞錦賽 銀牌

2023年1月 K1超聯 銀牌

2023年5月 K1超聯 銀牌

2023年6月 K1超聯 銀牌

2023年7月 亞錦賽 金牌

2023年9月 K1超聯 銀牌



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌