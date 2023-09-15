杭州亞運．足球｜港隊公布決選名單下周三首戰　李剛仁獲PSG放行

杭州亞運下周六（23日）正式開幕，足球項目將在開幕日前展開，香港足總公布香港男子23歲以下代表隊決選名單。

作為亞運男足焦點球星之下的巴黎聖日耳門翼鋒李剛仁，落實獲PSG放行參賽。



香港22歲以下代表隊早前出戰23歲以下亞洲盃外圍賽，遭小組東道主10：0大炒，名單上的球員有9人進入今次亞運決選名單，包括伍瑋謙、龐焯熙、曾以行、葉卓文、黃皓雋、余在言、趙聡悟、劉家喬和鄭進泓。另外，剛在成年隊友賽10：0大勝汶來一戰上陣的門將謝家榮，及取得兩個入球的前鋒潘沛軒也在名單上。

潘沛軒將代表香港出戰亞運會男足賽事。（林靄怡攝）

由於亞運設年齡限制，參賽球員需為1999年1月1日或之後出生，同時容許3名不受限的「外卡球員」，港隊以李毅凱、胡晉銘及安永佳出任，梁諾恆則未能參賽。

香港隊將在周日（17日）出發往杭州，抽入C組，與烏茲別克、敍利亞和阿富汗同組，首戰會在周三（20日）對敍利亞，22日再對烏茲別克、25日對阿富汗。

香港亞運男足決選名單

守門員：伍瑋謙（冠忠南區）、龐焯熙（晉峰）、謝家榮（大埔）

後衛：李毅凱（標準流浪）、曾以行（香港U23）、周子謙（港會）、陳凱柏（冠忠南區）、林樂勤、葉卓文（北區）、亞歷斯祖（大埔）

中場：林衍廷（標準流浪）、黃皓雋、余在言（東方）、鄭進泓（香港U23）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘（理文）

前鋒：孫銘謙（東方）、安永佳（廣西平果哈嘹）、劉家喬（香港U23）、簡嘉亨（港會）、潘沛軒（傑志）、張憙延（理文）



李剛仁可說是今屆亞運男足最「大名」的球星。（Getty Images）

另外，備受注目的22歲韓國球星李剛仁，正式獲巴黎聖日耳門放行，參加亞運男足賽事，韓國足總宣布他會在下周二（19日）的歐聯分組賽主場對多蒙特後，再轉赴杭州與韓國U23會合。韓國隊抽入E組，與科威特、泰國和巴林同組，由於韓國的第一場分組會賽在周二展開，對陣科威特，意味韓國首仗沒有李剛仁助陣。

韓國男子運動員若能在亞運會取得金牌，將可獲豁免18個月起的義務兵役，只需參加數星期的基本軍事訓練及社會服務，對運動員生涯非常關鍵。韓國男足已連續兩屆奪金，今屆矢志衝擊三連霸。