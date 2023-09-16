羽毛球香港賽｜鄧俊文指闖決賽意義大　謝影雪不適：幸拍檔有氣勢

香港羽毛球公開賽周六上演混雙4強賽事，香港組合鄧俊文／謝影雪直落兩局淘汰馬來西亞對手吳塤閥／賴潔敏，周日將在決賽爭冠，力爭成為香港賽史上首對奪冠的香港雙打組合。

雖然鄧謝配在4強看似贏得輕鬆，但身體和心理上也有關口。



鄧俊文和謝影雪在比賽結束後隨即到混合採訪區受訪，先接受賽會訪問、再來到香港媒體跟前受訪，阿雪看起來有點疲倦，卻不僅是因為比賽，「出場前有少少肚痾，有少少腳軟，所以今日冇乜點嗌，好彩佢（鄧俊文）仲好有氣勢，補埋我把聲，希望今晚補充返啲體力。」

羽毛球香港賽｜鄧俊文謝影雪挫大馬組合首入決賽 盼改寫41年歷史

（歐嘉樂攝）

在拍檔不適之下，鄧俊文主動回應了記者許多問題，他談到對手時道：「我們跟對手（吳塤閥／賴潔敏）打過好多次，打法比較熟悉，今日我們沒有之前那麼慢熱，發接發方面速度比較快，搶到主動，好快拉開分數，減低了壓力，發揮自然較好。」

（歐嘉樂攝）

談到在主場打入決賽，鄧俊文坦言：「對我來講，意義好重大，這是我們的主場，作為香港運動員在主場拿到好成績對我們來說是很難忘。」阿雪則道：「當然是我們生涯中其中一個最難忘的回憶，在自己屋企拿到這成績，加上很多朋友家人來支持，很開心能在他們面前打場好波。」

不過，阿雪也強調，4強賽前有特別調整心態：「昨天（8強）的對手（法國組合）Thom Gicquel／Delphine Delrue，我們之前兩次對賽都輸了，所以昨天贏到後好興奮，但睡前我也傳短訊提他（鄧俊文）不要太興奮，因為我們的目標是入決賽、拿冠軍，不要入了4強就像贏了般，要保持平常心。」

（歐嘉樂攝）