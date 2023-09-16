英超｜利物浦破正午比賽魔咒　沙拿獻3助攻　3:1反勝狼隊締四連捷

利物浦主帥高普賽前投訴又於國際賽後被安排於正午時份作賽，球隊今日作客狼隊時果然早段先落後，但憑藉主將沙拿貢獻3次助攻下，以3：1反敗為勝，取得英超四連捷。



利物浦上季曾6次於英國時間正午12：30比賽，未嘗贏波，只和過3次，除了輸給強敵曼城，還曾負於諾定咸森林及般尼茅夫這些實力較弱的對手，難怪主帥高普賽前狂轟這樣的賽程安排是笑話，「我們有4個球員要返南美比賽，而我還沒見到他們，可是不足24小時我們便比賽了」。

韓國前鋒黃喜燦為狼隊先開紀錄。（路透社）

其中阿根廷中場阿歷斯麥亞里士打明顯失準，在中場多次傳失，攻守速率也比平時明顯下降；而且，隊長雲迪積克停賽、阿歷山大阿諾特養傷，利物浦防線失去兩名正選下，表現也患得患失，擔任右閘的祖高美斯更多次被狼隊左翼柏度尼圖（Pedro Neto）突破，開賽僅7分鐘，尼圖便左路突入傳予遠柱，接應黃喜燦輕鬆撞射入網。

麥阿里士打或許受剛剛的國際賽期影響，表現明顯失準。（路透社）

中場活力不足、防線默契不夠，紅軍在上半場不致多失，純屬狼隊前線欠缺把握力，例如33分鐘，又是尼圖左路推過祖高美斯後傳中，可是接應的根夏（Matheus Cunha）跳起時間出錯，頂不到，只能勉強踢中皮球，及後被紅軍新秀中堅昆沙解圍。

沙拿今仗雖未有入球，但卻貢獻了3次助。（路透社）

高普下半場以路爾斯迪亞斯入替麥亞里士打，效果立竿見影，易邊後僅1分鐘，該哥倫比亞國腳便接應羅拔臣左路傳中頭槌攻門，皮球僅貼柱出界。由於利物浦攻擊球員眾多，狼隊愈縮愈後，形成紅軍圍攻之局。至55分鐘，沙拿右路傳中，加普門前射成1：1。

今場擔任隊長的羅拔臣，不僅防守一夫當關外，還助攻得手，帶領紅軍反敗為勝。（路透社）

利物浦及後有多次入球機會，但紐尼斯及迪亞斯的攻門都未竟全功，反而到了85分鐘，今場任隊長的羅拔臣後場截得狼隊門將荷西沙亞開出的球後，立即分給沙拿，入楔禁區，再接應沙拿妙傳助攻得手，卒助紅軍反超前。

哈維艾利洛補時階段冷箭命中，助利物浦奠定勝局。

另一後備哈維艾利洛於補時階段又接應沙拿傳送，禁區頂冷箭射入；沙拿今仗上演「助攻帽子戲法」，也助紅軍全取3分，5戰4勝1和保持不敗。