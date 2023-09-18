英超｜阿仙奴鐵膽門將突失正選惹關注　阿迪達解釋：過去我曾後悔

阿仙奴門將蘭斯迪爾上季為兵工廠踢足38場聯賽，幾乎助球隊奪得英超冠軍，但今季來到第5場聯賽作客愛華頓，阿迪達卻決定以由賓福特借用的拉耶把關；同時間，首4輪英超都正選的新援夏維斯，表現令人失望下同遭放到後備席。

阿迪達賽後對換門將有一番解釋。



首4輪聯賽都正選的新援夏維斯，在未能貢獻任何入球或助攻下，終於首次做後備，似乎非常合理；更令人關注的，是本來是正選「鐵膽」的門將蘭斯迪爾突然被換成拉耶。

傳媒當然就此向阿迪達查問，他認為沒什麼大不了：「這跟用尼基迪亞取代加比爾捷西斯做正選一樣呀，但沒人問我為何加比爾沒有正選，他是隊中為阿仙奴贏得最多錦標的一個。」言下之意是認為換門將跟換外場球員沒有分別。

拉耶在對愛華頓一戰表現不俗。（Getty Images）

「在同一位置有兩個好球員的話，不能不用他們。拉耶的質素跟蘭斯迪爾一樣很高，我們總要起用他們的。」

阿迪達續指，其實自己作為阿仙奴主帥任內，曾有兩次因為戰術原因而想在比賽期間換門將，但因為此事甚少發生，而不敢實行，「我當時沒有勇氣去做，但我卻有勇氣去換翼鋒、前鋒、中堅，或是為了保持比數而轉陣成五人防線，但那麼比賽中，我們最後打和了，我之後真的很不開心。為何不去換門將呢？」

阿迪達（右）透露自己以前曾想換門將又不敢換，最終失分。（Getty Images）

他強調：「我們另一位門將有能力去改變比賽節奏的話，就換人吧，現在我希望讓所有球員都參與比賽，無論是什麼比賽，他們都要踢。」阿迪達又認為，蘭斯迪爾不會因而不快，賽後兩位門將亦果然笑着相擁、慶祝勝仗。