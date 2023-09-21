杭州亞運｜馬術比賽睇馬定睇人？專家教你何謂「人馬合一」

杭州亞運會即將於9月底開始，超過600名香港運動員角逐，大家對當中比賽項目的認識有多深？考考大家，亞運中哪項個人賽事不分性別？又有甚麼比賽項目需要運動員與動物合作參與？答案揭曉：是馬術運動！不少觀眾初次觀賞馬術項目時，往往會疑問到底應留意馬匹，還是騎手。其實馬術運動講求的是人馬合一，兩者完美配合才能完成精彩刺激的賽事。曾先後代表香港，參加1998年曼谷亞運及2010年廣州亞運，香港賽馬會公眾騎術學校馬術高級經理陳世健Bee Sir為大家逐一拆解馬術賽事的觀賞要點。

攝影：陳葦慈



香港賽馬會公眾騎術學校馬術高級經理陳世健Bee Sir為大家逐一拆解馬術賽事的觀賞要點。

人馬配合、隨音樂起舞

馬術運動是亞運會中唯一一項必須由選手與動物互相配合的比賽項目，講求人馬合一，齊心挑戰極限。其中有「馬匹芭蕾舞」之稱的盛裝舞步賽（Dressage），更被視為馬術運動中最具藝術性的項目。Dressage一詞來自法語，即訓練的意思。比賽要求馬匹聽從騎手指示，並伴隨音樂在三個回合內表演各種舞步。在首兩個回合，人和馬匹須做出一套指定舞步。第三回合是自選動作，人和馬匹將隨著音樂做出自選舞步，評判會根據技巧和藝術表現進行評分。盛裝舞步賽的技巧未必人人懂，Bee sir教路，欣賞賽事時，不妨從馬匹的動態入手，觀察動作是否流暢優雅，且不帶半點抗拒。人馬配合，跟着音樂而舞動的極優美畫面絕對值回票價，當中的默契與情感，相信每位觀眾均能感受得到。

盛裝舞步賽（Dressage）有「馬匹芭蕾舞」之稱，比賽要求馬匹聽從騎手指示，並伴隨音樂在三個回合內表演各種舞步。

特色賽道、考驗馬匹膽識

相信大家對刺激直接的場地障礙賽不會感到陌生，騎手需帶領馬匹跳過不同設計和高度的12至14道障礙物，騎手及馬匹都需要有足夠的體力和良好的協調應變能力，以妥善處理急劇轉彎和突然加速等高難度動作。參賽者必須按照指定次序完成途程，不可犯錯。如撞跌障礙、馬匹拒跳、要將障礙高度調低或未能在指定時間内完成，將會被罰分。欄障的擺位看似隨意，其實是經過場地設計師的精心設計，佈局精密，騎手需對馬匹的步法非常了解，於整個比賽維持相若的速度、力度、平衡和節奏，確保能成功跨過欄障。當馬匹越過障礙的精彩瞬間都會令人嘆為觀止。除了人馬表現，充滿藝術色彩的欄障亦是一大亮點。每屆的賽道各具地方特色，令觀眾印象深刻，就讓我們一同期待今屆比賽的場地設計！

場地障礙賽刺激直接，騎手需帶領馬匹跳過不同設計和高度的欄障，考驗馬匹膽識與騎手的騎術。

人馬合一的終極考驗

至於三項賽則結合盛裝舞步賽、場地障礙賽與越野障礙賽，要求全面的技能。人馬需於越野障礙賽應付自然障礙包括川流、積水及堤岸等，講求騎手的平衡力與準確性，亦需要馬匹的十足勇氣。同一對人馬組合需要在三日內分別完成按規定做出舞步動作、按規定路線完成越野障礙賽和場地障礙賽，三項賽可說是對騎手與馬匹人馬合一的終極考驗。盛裝舞步賽結束後，評判給予每位參賽者的分數會轉為罰分，然後與他們在越野賽及障礙賽中所得的罰分相加，總罰分最少者為優勝者。

三項賽是對騎手與馬匹人馬合一的終極考驗，要求人馬全面的技能。

▼馬術比賽知多點▼

杭州亞運會的馬術項目賽事將於9月26日至10月6日舉行，馬會馬術隊九名成員（11對人馬組合）將代表中國香港參加，是中國香港馬術隊參與亞運以來的最大陣容。團隊將參加盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽，是馬術隊首次於三個項目同時出戰個人及團體賽事。馬術運動絕對值得大家深入了解，即將舉行的杭州亞運會正好是一大機會，見證人馬合一的默契。

（資料由馬會提供）