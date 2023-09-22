歐霸｜利物浦試新人試新陣險試出禍 格雲貝治獻助攻3:1反勝寧斯

利物浦今季跌落歐霸角逐，而且在E組抽得好籤，但在首仗作客奧地利的寧斯卻沒想像中輕鬆，派出不少新兵及新秀上陣下，曾一度落後，幸憑較佳質素以3：1反敗為勝，並以較佳得失球，壓過同日擊敗聖基萊斯聯的圖盧茲，高踞榜首。



利物浦今仗起用了不少新秀及後備球員，例如左翼是賓杜克（Ben Doak），新加盟的格雲貝治（Ryan Gravenberch）與遠藤航及​​哈維艾利洛組成中場線；較特別的是，上季多擔任防中的小將巴薩堤（Stefan Bajcetic），今場串演右閘，而在進攻時會跟阿諾特一樣內收至中場協助組織。

費歷卡為寧斯先開紀錄後，興奮地打空翻慶祝。（路透社）

或許紅軍眾將較少上陣，比賽狀態不足，而且欠缺默契下，組織不算順暢，不時出現無壓力的傳失；主隊寧斯明知己隊實力稍遜，很專心打防守反擊，而且在死球處理上亦很花思，此消彼長下，寧斯成為先開紀錄的一隊。14分鐘，費歷卡（Florian Flecker）在禁區外接應角球傳送，勁射遠柱入網。

紐尼斯射入12碼，助利物浦扳成平手。（路透社）

及後利物浦積極反撲，於35分鐘幾乎扳平，紐尼斯接應雲迪積克頭槌二傳於小禁區內近頂，卻遭主隊門將路華（Tobias Lawal）神奇救出。

格雲貝治（右）今季首次正選上陣，即助攻迪亞斯為利物浦射成2:1。

易邊後，利物浦繼續圍攻對手，卒至56分鐘有回報，當然巴薩堤右路底線傳中，接應的路爾斯迪亞斯被對手侵犯，紐尼斯主射12碼中鵠。愈打愈順的利物浦在7分鐘後再下一城，迪亞斯接應格雲貝治右路傳中輕鬆撞射入網，助紅軍反超前2：1。後備入替的沙拿於88分鐘接應紐尼斯傳送窄位射入，為紅軍湊成3：1大捷。