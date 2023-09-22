歐霸｜ 白禮頓2:3不敵AEK雅典　韋斯咸3:1擊敗FK TSC

歐霸盃B組首輪賽事，首度征戰歐洲賽的「海鷗」白禮頓，主場以2:3不敵AEK雅典。同日A組賽事，上屆歐協聯盟主韋斯咸則以3:1擊敗塞爾維亞「一哥」FK TSC。



白禮頓對AEK雅典的賽事中，上半場戰況緊張，11分鐘先由AEK雅典的Djibril Sidibé 率先破門。至30分鐘由祖奧柏度（Joao Pedro）以罰球扳平，亦為白禮頓在歐洲賽的首個入球，但10分鐘後又被對手Mijat Gacinovic在禁區內射入，助AEK雅典領先至2:1.。

至下半場，白禮頓於67分鐘再獲罰球機會，再由祖奧柏度射入。但到臨完場前87分鐘，Ezequiel Ponce為AEK雅典鎖定勝局。

2023年9月21日，蘇錫克（Tomas Soucek）為韋斯咸射入第三個入球。（路透社）

韋斯咸對FK TSC的賽事中，雖然韋斯咸在上半場主導控球權，並且有15次射門，但面對第二次參加歐洲賽的新秀，韋斯咸在半場結束前，仍無法打破僵局。

至下半場，Petar Stanic憑藉韋斯咸防守的失誤，在第47分鐘為FK TSC打開紀錄。但至第66分鐘，對手後衛Njegos Petrovic擺烏龍，讓韋斯咸追成平手。4分鐘後，古度斯（Mohammed Kudus）再為韋斯咸攻入一球。至82分鐘，由後備出場的蘇錫克（Tomas Soucek）再攻入一球，助韋斯咸以3:1取勝。