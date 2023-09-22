杭州亞運．賽艇｜趙顯臻梁穎桉齊入決賽　周一早上分途爭牌

杭州亞運賽艇，港將趙顯臻在男子單人雙槳準決賽，以首名進入決賽A，梁穎桉亦在女子單人雙槳打入決賽A，兩位港將會在周一（25日）早上爭取獎牌。



周五（22日）的男子單人雙槳準決賽分成兩組，每組6人出賽，首3名進入爭奪獎牌的決賽A，其餘選手進入決賽B。趙顯臻在第1組以7分23.5秒完成2000米賽事，並以首名進入決賽A。趙顯臻造出的時間，較次名的日本代表、上屆銅牌荒川龍太快18.43秒之多，兩人到1500米時本來相差2.48秒，但趙顯臻在最後500米拉開距離，最終以莫大差距勝出。

不過值得留意的是，準決賽第2組整體時間都較快，三甲的選手中，首名的中國代表張亮造出7分12.77秒，次名的哈薩克選手雅科夫列夫以7分29.27秒完賽，第3位的印度艇手潘華爾時間是7分22.22秒，3人的時間都較趙顯臻快。

趙顯臻在2018年雅加達亞運會，在男子輕量級單人雙槳獲得一面銀牌，他今屆能否奪得獎牌，需待9月25日早上9時30分舉行的決賽A揭曉。

梁穎桉打入女子單人雙槳決賽A。（資料圖片／袁志浩攝）

同日香港亦有女將梁穎桉出戰女子單人雙槳半決賽，她在第2組以8分20.35秒，落後首名的米川志保14秒，排第3名成功進入決賽A。第1組則有烏茲別克選手柏拉加登（7分47.88秒）和中國代表劉睿琦（7分55.69秒），雙雙以8分鐘以下的時間完賽，分列小組第1和第2名進入決賽A。女子決賽A會在9月25日早上9時10分舉行。