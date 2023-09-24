杭州亞運．直擊︱商場直播開幕盛況　全程直播賽事與市民齊撐港隊

杭州亞運昨晚經已揭幕，今年，港隊更派出有史以來最大陣容出戰，派出超過600名運動員出戰超過40個項目，信和集團旗下奧海城及HOY TV昨晚杭州亞運開幕禮舉行直播前哨派對，於商場大電視直播開幕盛況，由今日起至10月8日，更會全程直播亞運賽事，讓市民一起透過大電視觀賞賽事直播，現場更特設「亞運全城打氣站」，市民可以一齊為香港運動員加油打氣！



奧海城及HOY TV昨晚杭州亞運開幕禮舉行直播前哨派對，邀請三位HOY TV 亞運主持包括前羽毛球亞運銀牌得主葉姵延、前花式溜冰運動員馬曉晴及前高爾夫球港隊代表何雁詩，以及前中國國家女排隊長孫玥一同出席前哨派，與現場跟觀眾大玩遊戲及派發禮品及分享亞運小知識，與市民一同以歡呼聲迎接亞運開幕! 現場氣氛非常熱烈，不少市民手持打氣物品，為香港運動員打氣，港隊出場時更特別熱烈歡呼，希望他們可以於亞運再創佳績。

商場大電視睇亞運直播支持港隊

即日至10月8日，奧海城夥拍HOY TV於商場內430吋大電視全程直播亞運賽事。熱門賽事更會各市民派發打氣用品，一起齊撐港隊運動員。除奧海城外，信和集團旗下屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場，同樣直播亞運賽事，市民可於各區商場均可觀賞亞運直播。

奧海城及HOY TV昨晚杭州亞運開幕禮舉行直播前哨派對，一眾HOY TV亞運節目主持及項目專家包括前羽毛球亞運銀牌得主葉佩延、花式溜冰運動員馬曉晴、前高爾夫球港隊代表何雁詩，以及前中國國家女排隊長孫玥出席活動，一同參與市民一起觀賞亞運開幕禮盛況，出席市民亦可獲得亞運吉祥物紀念品。不少市民均手持打氣物品為香港運動員打氣，更表示對香港運動員充滿信心，相信他們今屆亞運可以再奪更多獎牌，現場歡呼聲不斷，非常熱鬧！

必睇港隊重點賽事

上屆亞運港隊勇奪8金、18銀及20銅共46面獎牌，今年備受香港市民關注的賽事包括男子個人花劍、女子100米、200米自由泳、男子太極拳、太極劍、羽毛球混雙、霹靂舞等賽事，香港市民可於商場一起睇直播，見證張家朗、江旻憓、何詩蓓等港隊運動員再次衝擊亞運獎牌！

商場設打氣站全城為香港運動員打氣

奧海城2期地下位置，由即日起至10月8日特設大型「亞運全城打氣站」，大家可於亞運期間透過巨型打氣裝置，為運動員一同集氣。除了杭州亞運會中國香港代表團團長霍啟剛先生和上屆亞運雙金牌得主、「牛下女車神」李慧詩小姐已參與打氣外，「亞洲車神」黃金寶、香港佩劍「一哥」林衍聰及一眾霹靂舞港隊成員已經為港隊一同集氣。

為港隊打氣同時建立個人的運動承諾，以身體力行形式支持香港運動員之餘，亦藉以鼓勵市民建立更健康的生活方式。完成打氣步驟，更即可獲得奧海城商戶優惠券，而打氣訊息亦有機會於信和集團旗下各商場的大電視播出。

觀眾於晚上6時至10時，賽事播放期間掃描場內AlipayHK活動QR Code，即可搶限量現金券，期間將隨機送出總值過百萬AlipayHK夜消費現金券。

（資料及相片由客戶提供）