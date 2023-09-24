英超｜曼聯作客小勝般尼 老將伊雲斯意外擔正 攻守兼備獻助攻

三連敗的曼聯，今晨於英超作客「升班馬」般尼，憑隊長般奴費南迪斯的入球，以1：0小勝而回；或許最令曼聯球迷驚喜的是，今季重返球隊的老將莊尼伊雲斯今場正選上陣，不單防守出色，還貢獻了一次助攻。



本身已傷兵累累，曼聯今仗再有中堅利辛度馬天尼斯倦勤，雖然華拉尼剛傷癒，但主帥坦赫格先將這名法國守將放在後備席上，而起用了35歲的伊雲斯（Jonny Evans），伴拍域陀連迪路夫扼守中路。

伊雲斯接應角球頂入，可惜因隊友犯規在先，入球無效。（路透社）

伊雲斯沒有令坦赫格失望，防守表現非常稱職，全場有8次解圍及1次攔截；更令人驚喜是他在進攻上也有貢獻，他在25分鐘接應角球一頂入網，可惜球證認為有曼聯球員犯規在先，令入球無效。

般奴費南迪斯接應伊雲斯長傳，「窩利」抽射入網。（路透社）

至上半場完場前，伊雲斯再於後場策動攻勢，他在中圈附近覷凖般奴費南迪斯入楔禁區，施展恰到好處的長傳，般奴第一時間「窩利」射遠柱入網；這也是全場唯一的入球，曼聯藉此全取3分，並以6戰9分升上第8位。

伊雲斯今場在攻守兩端都有出色表現，是曼聯的贏波功臣。（路透社）

般奴費南迪斯獲選為今仗最佳球員，但他卻將榮譽與伊雲斯分享，他盛讚後者的傳送非常準繩，「他就知道他（伊雲斯）有能力作出這樣的傳送，所以我一直等待他（傳球）」。

曼聯新兵蘇夫恩岩拉伯特今仗後備登場，首次於英超亮相。蘇夫恩岩拉伯特

伊雲斯是曼聯青訓產品，於2006年升上一隊，助球隊贏過3次聯賽冠軍及1次歐聯錦標，2015年離隊轉投西布朗，之後效力李斯特城，今季卻令人意外地以自由身重返「紅魔鬼」；他今季曾在對阿仙奴時後備上陣，但球隊卻以1：3落敗，今場則是首次正選披甲。

至於備受批評的「紅魔鬼」門將奧拿拿，今場有穩健演出，作出了4次撲救，今季第二度保持清白之身。

般尼貫徹控傳風格，今場控球率高達63%，但難逃一敗，主帥高柏尼賽後十分失望。（路透社）

般尼今仗表現其實不俗，控球率高達63%，射門有12次，比曼聯還要多一次，可是他們礙於攻擊球員質素有限，始終未能將機會轉化為入球。般尼5戰未嘗一勝，1和4負只得1分，因得失球不及同分的錫菲聯及盧頓另外兩支「升班馬」，敬陪末席。

另外，愛華頓亦取得今季英超首勝，憑着杜哥利、達高斯基及卡維特利雲各一建功，作客以3：1擊敗有馬菲亞斯贊臣扳回一球的賓福特；「拖肥糖」全取3分後，以6戰4分的成績，升上第15位。