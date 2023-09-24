杭州亞運直擊．乒乓｜女團負韓國　男團負中華台北　港乒8強止步

香港代表團在今天的杭州亞運非常忙碌，乒乓球團體賽事亦將決出4強席位，女隊先在16:00火併韓國，男團今早力克朝鮮後，將於18:30鬥中華台北。由於不設季軍戰，晉級的話將會鎖定獎牌。本文將持續更新最新戰況。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



為香港女團打頭陣的是杜凱琹。她面對韓國的申裕彬，首局先勝11：9。第二局雖負10：12被追成局數1：1，但她未有自亂陣腳，第三局再贏11：8。第四局雙方展開激戰，一度打成6：6，但杜凱琹漸漸拉開距離，最終勝11：7，以局數3：1助港隊先拔頭籌。

教練李靜再次展現其激情一面。（袁志浩攝）

杜凱琹。（袁志浩攝）

第二場港隊派出朱成竹，韓國則以田志希上陣。朱成竹以11：8取得首局，但第二局及第三局輸9：11及7：11。第四局再輸的話港隊便被扳平大分，可惜朱成竹戰至「刁時」輸11：13，以局數1：3落敗。港韓打成場數1：1。

朱成竹。（袁志浩攝）

李皓晴在關鍵的第三場披甲鬥書孝元。李皓晴以11：6取得第一局，但第二局以同樣比數落敗，第三局再輸6：11，暫以局數1：2落後。第四局李皓晴絕地反擊，大比數勝11：4，將賽事帶入決勝局。不過李皓晴於決賽局輸8：11，局數憾負2：3。港隊落後場數1：2。

朱成竹在第四場再上陣。面對申裕彬，朱成竹連輸3局7：11、7：11及6：11。港隊最終輸場數1：3，無緣4強，未能連續兩屆奪得女團獎牌。

男團賽事緊接女團展開。黃鎮廷打頭陣面對中華台北老將莊智淵，首局險勝13：11，但之後連輸8：11、8：11及3：11。何鈞傑第二戰面對林昀儒，以10：12、7：11及5：11告負。第三場生死戰，林兆恆面對廖振珽，輸局數0：3，港隊最終輸場數0：3，8強止步。