杭州亞運直擊｜張家朗以亞運金牌寫大滿貫人生　繼續無止境學習

如果每面獎牌都是人生印記，今天（9月24日）晚上的杭州，張家朗給自己的寫下圓滿一頁。

「個人亞運第一金，都幾開心，亞洲賽事的金牌全都拿到了，這面金牌絕對是人生大事。」

從小時候的亞青賽、青年亞運會，到成年的亞錦賽、亞運，26歲的張家朗稱霸亞洲，也站在世界之巔，但直到今天，他仍無止境學習。

01體育記者楊宇翹、趙子晉 杭州直擊



張家朗自從2021年贏得東京奧運金牌後，這兩年盡攬所有大賽獎牌，包括世界盃冠軍、世錦賽個人銅牌，今年更連世錦賽團體銅牌都成為囊中物，今晚這面亞運金牌，對他意義何在？

杭州亞運直擊｜張家朗奪港隊今屆第二金 4強絕地連追3分：好好彩

張家朗奪得個人亞運首金，也是香港劍擊歷來首面亞運金牌。（楊宇翹攝）

「都幾開心，我只欠亞運金牌，就拿到所有亞洲賽事的冠軍，對我來說也是人生一件幾大的事，就像一個里程。」張家朗2013年奪得青年亞運會金牌，2014年摘下亞青4金，2016年首奪亞錦賽冠軍，如今終於如願摘下亞運個人賽金牌，連同奧運、世錦賽和世界盃這些世界大賽，張家朗的劍擊生涯，稱得上圓滿。

雖然今晚贏得輕鬆，尤其決賽大勝中國陳海威一戰，但今日賽事對張家朗而言也是一次學習。「今天一開始感覺就不太好，尤其小組賽時，感覺像『未瞓醒』，我立即與教練商討如何調整。以前遇上這些情況，就會覺得『死啦今日狀態唔好』，但現在能夠一日內調節得到，我也很滿意。」張家朗再談4強從12：14連追3劍險勝日本敷根祟裕一戰，他說：「教練叫我不要想比分，一劍一劍打，不要放鬆，最後勝出真的好好彩。」

張家朗不忘感謝其他隊友今早一起6點起床，陪伴他練習、為他打氣，「雖然是個人賽，但榮譽不是只屬於我一個人」。

（楊宇翹攝）

（楊宇翹攝）

完成個人賽，男劍隊將於周三（27日）再度亮相爭奪團體賽獎牌，碰巧日本、中國及香港正是今屆世錦賽團體三甲得主，難得亞運聚首，張家朗也期待跟中日韓再次一拚：「今次大家都強陣出戰，我也希望藉着亞運，再感受這幾支勁旅，為未來賽季準備，好好力爭奧運積分，爭取團體賽資格。」

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