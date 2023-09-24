杭州亞運．游泳｜何詩蓓締最快分段助港隊接力奪銅　一日三破港績

香港游泳代表何詩蓓周日（24日）首日出戰便獲得兩面獎牌，先在不屬自己強項的女子50米蛙泳奪銅、再領香港女子4X100米接力隊獲得一面銅牌，她更游出全場最快分段，賽後表示很高興能跟隊友一起作賽。

事實上，何詩蓓不僅首次獲得亞運獎牌，更一日內三度刷新香港紀錄，盡顯世界級水準。



何詩蓓今屆亞運參加的項目眾多，除了主項的自由泳外，她也參加不少非主項，打頭陣有周日早上的女子50米蛙泳，但她在初賽已游出30.46秒，大幅刷新本身由自己保持的香港紀錄，並以初賽總成績第2打入決賽。晚上在決賽，她再度游出新港績30.36秒，獲得一面銅牌，成為她個人首面亞運會獎牌。

何詩蓓在女子50米蛙泳兩度刷新港績兼獲銅牌。（楊宇翹攝）

事實上，她在頒獎禮領獎後，便隨即又代表香港隊參加女子4X100米自由泳接力，港隊早上在初賽由簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳合力游入決賽，來到決賽，則由何詩蓓代替簡綽桐，四棒順序鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳及歐鎧淳。

港隊由第一棒鄭莉梅時排第5、到何詩蓓完成自己一棒時升上第2位，第3棒的譚凱琳亦守得住第2位，歐鎧淳最後一棒遭日本隊狂追，最終港隊游出3分39.1秒刷新香港紀錄，以0.62秒不敵日本，奪得銅牌，中國隊奪金、日本獲銀牌；這也意味何詩蓓一日三度刷新香港紀錄，個人奪得兩面銅牌。

值得留意的是，何詩蓓在第二棒游出的分段時間為51.92秒，遠超所有同場所有泳手，冠軍的中國隊泳手全部分段時間超過53秒，日本全部均超54秒。

香港隊奪得亞運女子4X100米接力銅牌。（葉詩敏攝）

何詩蓓賽後接受HoyTV訪問時道：「50蛙不是我成日游的項目，是個好開始，泳隊不是有很多個人項目的獎牌，今日比完就集中明天比賽的項目。」她亦對於能跟隊友一同出戰感高興，「好開心可以同佢哋一齊游，知道大家為這目標付出好多。」但她認為個人獎牌和接力獎牌不可以相比，「兩個獎牌意義唔同，同大家一齊遊好開心。」

歐鎧淳也感謝隊友信任她讓她在最後一屆亞運游最後一棒，「雖然我最後畀人追到，但完成了自己嗰棒、完成了自己的任務好開心，最後一屆拿到這個獎牌也好開心。」何詩蓓周一（25日）便會出戰其主項200米自由泳，屆時再力爭金牌。