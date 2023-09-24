英超｜阿仙奴熱刺兩敗俱傷 利物浦破韋斯咸升次席 車路士主場又輸

周日英超多場大戰，兩支賽前不敗的倫敦球會阿仙奴與熱刺硬碰，結果以2：2打成平手；利物浦則主場以3：1輕取韋斯咸，乘機進佔次席，力追6戰全勝的曼城。今季表現令人讚賞的白禮頓也乘着倫敦雙雄失分，躋身三甲。



主場出擊的阿仙奴，今場以加比爾捷西斯任左翼，攻勢依然銳利，這名巴西鋒將在13分鐘接應布卡約沙卡傳中窄位施射，僅被熱刺門將域卡利奧撲出；「兵工廠」不斷向熱刺施壓下，終在25分鐘打開紀錄，當時沙卡右路勁射遠柱，客軍中堅基斯甸羅美路欲解圍卻將皮球踢入自己網窩。

熱刺守將羅美路今場禍不單行，不僅擺烏龍，及後又輸了一個12碼，幸而球隊仍以2:2賽和阿仙奴。（路透社）

熱刺雖然落後，但很有耐性組織攻勢，控球率甚至比阿仙奴更多，37分鐘比蘭莊臣接應孫興慜妙傳近射，竟被阿仙奴門將大衛拉耶神奇救出；但5分鐘後，輪到占士麥迪臣左路壓落底線傳中，孫興慜搶點快射遠柱，拉耶這次就只能目送皮球入網。

沙卡射入12碼，一度為阿仙奴領先2:1。（路透社）

下半場戰情依然緊湊，雙方攻勢如拳來拳往，而阿仙奴於54分鐘再次超前，這次也要多得羅美路「襄助」，當時賓韋特在混戰中近射，羅美路欲攔截，手卻打中皮球，被罰12碼，沙卡操刀中鵠。然而，「兵工廠」領先的優勢只維持38秒，後備入替的佐真奴於中場被麥迪臣搶去腳下球，後者再傳予孫興慜輕鬆射成2：2平手。兩軍之後都有機會增添紀錄，但都未竟全功，結果和氣收場各得一分。

雲迪積克復出鎮守利物浦防線，但且止不了保雲以插水式頭槌攻門破網。（路透社）

利物浦主場迎戰韋斯咸的賽事，有隊長雲迪積克復出，但防線卻不算穩健，若非門將艾利臣撲出蘇錫克無人看管的頭槌攻門，紅軍在開賽初段早已失守。站穩陣腳的利物浦於16分鐘打破缺口，沙拿在禁區被絆跌，他親自主射12碼破網。

紐尼斯雖然錯失了不少入球機會，但所入一球卻十分精彩。（路透社）

韋斯咸雖然落後，但沒有亂了陣腳，防守反擊依然有威脅，到42分鐘，右閘高法爾傳中，查洛保雲在雲迪積克趕到前以插水式頭槌搶點頂入遠柱，扳成1：1平手。

利物浦在下半場控制大局，達雲紐尼斯便有幾次入球機會，但都未能把握，直至60分鐘，該烏拉圭前鋒接應阿歷斯麥亞里士打妙傳，跳起順勢「窩利」射入。後備入替的​​迪奧高祖達於86分鐘在一次角球攻勢接應雲迪積克頭槌二傳，近射入網，為利物浦奠定3：1勝局。

三笘薰（中）後備入替梅開二度，帶領白禮頓以3:1反勝般尼茅夫。（路透社）

由於倫敦雙雄失分，利物浦以6戰16分進佔次席，同日主場以3：1反勝般尼茅夫的白禮頓，以15分升上第3；熱刺及阿仙奴則以14分，分列第4及5位。

吉斯度被逐，車路士少打一人下主場以0:1不敵阿士東維拉。（路透社）

億軍大軍車路士則繼續表現低迷，右翼衛吉斯度在58分鐘直接領紅下，主場以0：1不敵阿士東維拉，不僅聯賽連續3場不敗，今季6場已輸了3仗，現時僅得5分排第14位，表現令人失望。