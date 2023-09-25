杭州亞運直擊｜趙顯臻憑後勁奪單人雙槳銅牌　梁瓊允張海琳添銀

香港賽艇隊昨日憑林新棟/王瑋駿奪得今屆港隊第一金後，梁穎桉、趙顯臻和梁瓊允/張海琳今早分途出擊，其中趙顯臻勇奪男子單人雙槳艇銅牌。

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01體育記者袁志浩、林靄怡 杭州直擊



梁穎桉率先在女子單人雙槳A級決賽登場，排在第6線道的她以8分10.72秒，排名第6，烏茲別克、中國及日本依次為三甲得主。

梁穎桉。（林靄怡攝）

梁穎桉。（林靄怡攝）

趙顯臻在男子單人雙槳艇第一組準決賽首名晉級，雖然另一組準決賽三名選手比他的時間快，但趙顯臻實力絕對有力衝擊獎牌。他排在第三線道，經過頭500米，中國、日本及哈薩克選手守在頭三，趙顯臻位列第5，落後領先的中國張亮約3秒。半程之後，趙顯臻微升一級到第4位，落後第3名印度選手僅約1秒。

進入最後500米，趙顯臻最後衝刺，從第4位一路追上，最終以第3名衝線，勇奪一面銅牌。

至於梁瓊允/張海琳，進入最後500米前，從第三位追上第二，最終她們緊守位置，在女子雙人單槳無舵艇奪得銀牌。此項決賽只得三組選手出戰，按賽例不會頒發銅牌。

趙顯臻。（資料圖片；袁志浩攝）

香港賽艇隊今早賽程

上午9時10分 賽艇 女子單人雙槳決賽A 梁穎桉

上午9時30分 賽艇 男子單人雙槳決賽A 趙顯臻

上午9時50分 賽艇 女子雙人單槳無舵手決賽A 梁瓊尤/張海琳

