杭州亞運直擊｜許得恩銀牌背後的萬千種掙扎　獎牌是動力也是雜念

長得帥氣的許得恩，今日在杭州亞運男子太極拳太極劍全能的表現，令人留下深刻印象。他承認今日一戰比以往許多比賽都要忐忑，「諗太多呢啲嘢」，然後揚一揚脖子上的獎牌，這番賽後感言，風趣得來又率真。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



許得恩出戰男子太極拳太極劍全能，中國、菲律賓、韓國都是勁敵，他在早上的太極拳環節，便落後上述三名選手，最終憑下午的太極劍反壓菲律賓和韓國，僅次中國的高浩楠之後，為港隊增添一面銀牌。

杭州亞運直擊｜許得恩世大後再下一城 奪太極拳太極劍全能銀牌

許得恩第二次出戰亞運，他承認今次給自己無形壓力。（港協暨奧委會）

即使是早前的世界大學生運動會，許得恩過往甚少為了比賽而緊張，他說過，大都將比賽視為表演，一個人站在四方形的場地，享受燈光和觀眾目光的感覺「好正」。不過，亞運始終有其魅力，五年前第一次角逐亞運與獎牌無緣的許得恩，心底裏始終渴望站上亞運頒獎台，被問到頒獎禮上有何感受，他說：「回想自己由備戰亞運開始，直到抵達亞運村、今日參加比賽的心路歷程。我甚少這般忐忑，一直叫自己放鬆放鬆，但我知自己想比世大的時候做得更好，希望盡量達到自己定下的要求，無形中自己同自己拗，好struggle。」

許得恩憑太極劍壓過菲律賓和韓國選手，奪得銀牌。（葉詩敏攝）

許得恩對「享受舞台」四個字感受尤深：「這四個字，不是口講咁簡單，背後整理了多少雜亂的心思，方能純粹地享受舞台？」人前是英氣十足的演出，人後卻是萬千掙扎，一切源自「呢啲嘢」，「諗太多呢啲嘢」，許得恩揚一揚頸上的銀牌，再說：「真的想到太多事情了，例如給自己定下的要求有沒有達到？進步的方向有沒有做到？甚至萬一比賽失手，我要怎樣補救？事後回想，都覺得自己好低能。」

給自己的要求達到了，進步的方向走對了，比賽也不用補救了，這一刻的許得恩，大概可以好好享受這面銀牌的滋味了。