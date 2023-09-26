杭州亞運直擊｜武術劉子龍膝傷「難返巔峰」　堅持是為下一次求進

帶着世界大學生運動會一面南拳銀牌，劉子龍今日（26日）在亞運男子南拳南棍全能登場，終以第11名完成。對兩年前經歷右腳十字韌帶傷患的他而言，能再踏上大型運動會賽場足以感恩。

「過程嚟，我仲未完，我仲有機會打（下屆）㗎嘛。」他說得對，只要不放棄，練武沒有終結的一天。

01體育記者 葉詩敏 杭州直擊



劉子龍在上午南拳項目登場，以聲威和勁力耍出自己編排的套路，在中國、澳門、韓國等勁敵中躋身第三名；惟他在下午的南棍因小失誤被輕微扣分，終跌至第11名，無緣獎牌。

劉子龍首次參加亞運會，在南拳南棍全能亮相。（葉詩敏攝）

第一屆亞運會，雖然說過沒有以獎牌為目牌，南拳的分數卻令他驚喜，但就是「想穩住啲嘢」，讓他有了雜念。「南拳勁敵比較多， 第一套大家都會好衝的感覺去打，第二套（南棍）已知道名次會有少少保守，會好緊張，因為想穩住拎啲嘢（獎牌）。所以容易個腦會亂，有失誤。」

劉子龍感恩經歷傷患後仍能踏上運動會賽場。（葉詩敏攝）

縱然有點失望，卻沒有流露明顯失落，反而從容審視自己表現，「第二套的確對自己很大的警醒，之後比賽不可以這樣做，是一個好收穫。失望其實是有，但過程來的，我仲未完，我仲會打㗎嘛。」一切，都是為了變得更強大。

「開心會比失望大」，他總結第一屆亞運會。因為克服傷患再踏上賽場，着實不容易。他說，幾乎難以重上巔峰狀態。

劉子龍在南棍項目失分，無緣獎牌。（林藹怡攝）

「十字韌帶是非常大的傷，點講呢⋯⋯係辛苦囉。唉，唉。」說到兩年前的膝傷，剛才一臉從容的他感觸起來，強忍眼淚，「始終是辛苦，因為我受傷的時候是狀態巔峰時期，當時21歲，現在23歲都上不回以前巔峰，所以真的好榮幸可以代表香港參加大型比賽。」

兩年前他在練習時斷了右膝前十字韌帶，手術後休息了9個月才重新練習。身體上的受傷

「開心大過失望」，能重返國際賽場已不容易。（葉詩敏攝）

未算最可怕，就怕內心不夠強大。傷後練習難度動作是克服心魔的試煉，日復日，他終於能重踏賽場，更於今年世大運奪銀而回，「是一個證明，畀信心自己，證明自己傷患後還可以做到。」

劉子龍直言傷後難返巔峰，惟會不斷求進。（葉詩敏攝）

杭州亞運的另一意義是，引證傷後重新振作的決心，「在場上見返好多老對手，久違上返戰場，自己好享受」。

23歲而已，深信不放棄就有下一次，即使難再上巔峰，也可以不停進步。