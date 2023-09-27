杭州亞運直擊｜黃澤林8強憾負神奇之旅告終　偶像曹星如現身撐場

黃澤林昨日在男子16強的Tie Break生死戰連取7分，從1：6反勝中國的吳易昺8：6，最終勝盤數2：1。今日（27日）他出戰男單8強，只要晉級就能獲得獎牌，面對韓國球手洪性贊，黃澤林取得首盤，惜第二盤領先3：0下反負4：6，第三盤亦陷於苦戰，最終輸3：6，以盤數1：2落敗，8強止步。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



香港代表團昨日狂掃2金1銀4銅，雖然黃澤林當時還不是獎牌得主，但他反勝吳易昺卻是最熱血的戰役，打成盤數1：1後，第三盤要Tie Break決勝。當時黃澤林落後1：6，再失一分就出局，眼見大勢已去，他卻未有言棄，先救五個賽點，再取兩分反勝8：6，淘汰東道主昂首晉級8強。

黃澤林。（葉詩敏攝）

今天面對韓國球手洪性贊，洪世界排名198，遠高於459位的黃澤林。不過先取首盤的卻不是洪性贊，黃澤林領先5：4時打破對方發球局，首局先贏6：4。

值得一提的是，黃澤林視拳擊的曹星如（Rex）為偶像，Rex昨晚完成賽事後，今天現身網球場支持好友。兩人曾在選手村升旗禮巧遇，當時黃澤林化身「小粉絲」索取合照，笑得合不攏嘴。

昔星如現身支持黃澤林。（葉詩敏攝）

第二盤，黃澤林一度領先3：0，不過洪性贊之後力追，一舉反超前至5：3。雖然黃澤林力保發球局打成5：4，惟洪性贊於第十局同樣力保不失，以6：4扳平盤數1：1。

黃澤林。（葉詩敏攝）

黃澤林第三盤陷於劣勢，落後3：5下展開發球局，可惜最後一球打落網，被洪性贊破發，最終輸3：6，以盤數1：2告負，無緣4強，距離獎牌只差一步。

黃澤林經過昨日激戰，今場跑動亦多，完場後抽筋，需要教練攙扶離場。

黃澤林抽筋離場。（葉詩敏攝）

黃澤林抽筋離場。（葉詩敏攝）

女雙方面，第3度出戰亞運的張瑋桓夥拍初戰亞運王康怡今早出戰8強賽事，終以直落兩盤3：6、4：6不敵中華台北的奪金大熱詹詠然、詹皓晴姊妹，無緣獎牌。

5號種子的港隊先失首盤下，第二盤由0：2追平至4：4，張瑋桓稱初段雖有點手緊，「但最後都放開來打」，惜仍以4：6告負，無緣4強。

張瑋桓／王康怡出戰網球女雙8強，不敵中華台北的詹詠然、詹皓晴姊妹，無緣獎牌。（葉詩敏攝）

張瑋桓直言可惜，「今次是我第二次打入8強，好可惜，今場比數其實打得很接近，亦是Cody（王康怡）第一屆，不過她還有很多機會的」。

初戰亞運的王康怡，不諱言開局初段緊張，「第一屆亞運有少少緊張，但比自己想像中發揮得好，始終對手發揮比我們更好，更有經驗，我們其實也不錯」。