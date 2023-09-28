杭州亞運直擊｜李思穎楊倩玉麥迪遜賽　梁嘉儒全能賽　單車摘兩銀

李思穎/楊倩玉今天在場地單車館出戰女子麥迪遜賽決賽，矢志衝金，她們在十二個衝分點中，有六次均以首名衝刺，然而當中有三個衝分點未能取分，分數雙計的關鍵最後一圈，她們只以第二名衝刺，一直領先的日本則衝第一，最終兩人與金牌緣慳一面，港隊連續兩屆以銀牌完成麥迪遜賽。

不足兩小時，港隊再憑梁嘉儒奪得男子全能賽銀牌，他賽後感觸滿滿，終於憑個人首面亞運獎牌，證明自己的實力。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



李思穎及楊倩玉昨日憑女子團體追逐賽先奪一銅，今日轉戰女子麥迪遜賽，經過頭五個衝刺圈，兩人在第一、三、五個衝刺圈均衝得5分，第二個衝刺圈則取得1分，以16分緊守第二位，日本排第一。

賽事進入後半程，第八及第九個衝刺圈，港隊均以首名衝刺，取得10分，累積26分，將與第一位日本的距離收窄至7分。第十個衝刺圈，港隊再次以第一名衝刺，取得5分，反觀日本第三名衝刺，只取2分，港隊累積31分，追至落後4分。

李思（葉詩敏攝）

賽事只剩12個圈，即最後兩個衝刺點。準備進入第十一個衝刺圈時，李思穎發揮強勁衝刺能力，可惜最後關頭被日本隊後上，只以第二名衝刺，日本隊累積40分，香港隊34分。最後一個衝刺圈，分數雙計，李思穎咬緊牙關，然而未能首名過關，只以第二名衝刺，反觀日本首名衝過終點，最終日本以50分奪冠，港隊以40分摘銀。

男子全能賽方面，今天下午上演最為關鍵的記分賽。賽前，梁嘉儒經過捕捉賽、衝刺賽及淘汰賽後，以100分排名第3，落後阿聯酋和印尼選手。記分賽對最後形勢至關重要，日本的窪木一茂已經憑幾次衝分成功，總排名一舉升上前列，梁嘉儒在第一及第三個衝分圈分別取得3分，但又被馬來西亞選手後上，目前守住第四。

賽事已經過半，梁嘉儒在第六、第七及第八個衝分點合共搶得6分，總排名升上第三，日本的窪木一茂已經進佔第一位，最終梁嘉儒憑全能賽的優異表現，以143分取得全能賽銀牌。