杭州亞運直擊｜壁球女團險勝印度入決賽爭衛冕　男團憾負巴基斯坦

香港壁球隊自1998曼谷亞運起，每屆均有獎牌落袋，五年前雅加達亞運更狂掃兩金兩銀，成為大贏家。然而去屆金牌陣容來到今年只剩女隊的何子樂、李嘉兒、以及男隊的梁子軒，眾人今天分別出戰男、女子團體4強，力爭決賽席位。

女團賽事上午11時展開，港隊險勝印度場數2：1，率先殺入女團決賽。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



今屆港隊女團成員包括亞洲錦標賽冠軍陳善鈺、李嘉兒、何子樂及湯芷穎。4強面對印度，陳善鈺打頭陣以11：6、11：7及11：3輕取坦薇康納，場數領先1：0。

第二場何子樂對約沙娜奇納帕，第一局先勝11：7，但第二局何子樂以7：11落敗，被追成局數1：1。關鍵的第三局，何子樂沉着應戰，險勝11：9，只要再贏第四局，港隊便能殺入決賽，但第四局何子樂輸6：11，雙方以第五局決勝。第五局何子樂一度落後1：4，雖然追至5：5，但最終以8：11告負，輸局數2：3。印度追成場數1：1。

第三場生死戰，李嘉兒對阿娜哈特辛格。李嘉兒以11：8先下一城，第二局再贏11：8。第三局李嘉兒曾領先10：2，但被對手追至「刁時」，最終勝12：10，港隊以場數2：1擊敗印度，殺入決賽。

梁子軒。（林靄怡攝）

男團方面，4強面對巴基斯坦，梁子軒打頭陣鬥努爾扎曼，雖然在落後5：10連救5個賽點，但仍以10：12憾失一局。第二局他贏11：7追成1：1，但第三局輸6：11。第四局初段，梁子軒開波一度「撻Q」，他即向球證投訴小球有問題，但裁判檢查後示意比賽繼續。

縱獲剛殺入女團決賽的隊友們撐場，梁子軒仍負8：11，以局數1：3先失一場。雖然只是拿下首場勝仗，巴基斯坦職球員都已表現得十分激動。

港隊第二場派劉子均應戰，第一局雙方打得緊湊，最後一分劉子均飛身救波不成，輸8：11。第二局巴基斯坦球手多次投訴劉子均阻擋無果，甚至一度把拍扔在地上、雙手抱頭「表態」，兩人爭持至12：12，劉子均終贏14：12，局數追平。第三局，劉子均輸10：12，之後又追回11：4，第五局再贏11：2，港隊追回場數1：1。

劉子均。（林靄怡攝）

第三場生死戰，鄧銘漮第一局先輸3：11，第二局再以5：11失守。第三局，鄧銘漮再輸5：11，港隊最終輸場數1：2，未能連續兩屆殺入男團決賽。