杭州亞運直擊︱壁球女團因每個人而強大　李嘉兒從後備變關鍵

「沒有她們的話，我根本不會有第三場打。」香港壁球代表李嘉兒在場數平手下擊敗印度球手，助港隊再闖女團決賽，力爭衛冕。

她沒有把勝利歸功自己，因為隊友堅定的眼神，在比賽中途也幫了她一把，讓她捱過了劣勢跟不利判決。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



香港女子壁球隊今日四強鬥印度，雙方打成場數1：1下，壓軸一戰派李嘉兒上陣。她首兩局都輕鬆取下，最後一局只要獲勝即晉級，雖然一度領先10：2，但比數突然如「倒水」一樣，印度球手阿娜哈特辛格連追8分至「刁時」，當中包括一記爭議球——李嘉兒疑被對手阻擋而無法擊球，但球證不同意，判對手得分。

李嘉兒。（袁志浩攝）

李嘉兒在爭議判決中不獲判得分，港隊隊友反應甚大。（袁志浩攝）

判決後港隊後備席反應甚大，除了湯芷穎站起來向裁判投訴，陳善鈺及何子樂亦表現得難以置信。不過李嘉兒及時「重新振作」，連取兩分贏12：10，助港隊以場數贏2：1殺入決賽，坐銀望金。

「第三局很想贏，急了一點，結果有很多事故。那記判決令我有點激動，但我更加有火、想贏，平手後那兩分我很清醒，知道要打得簡單，做自己強項就可以。」

李嘉兒。（袁志浩攝）

上屆亞運港隊在女團摘下金牌，當時隊內由歐詠芝、陳浩鈴帶領，李嘉兒僅出戰三場分組賽，四強與決賽都未有落場。今屆她不再坐在後備席上，而是拿下關鍵一仗的主力之一。「上屆我在場內很緊張地支持隊友，今次在場內也很緊張，但看到隊友堅定的眼神、不斷支持我，感受到的團隊精神是相同的。」

有內地傳媒稱讚她頂住壓力非常厲害，李嘉兒如是說：「沒有陳善鈺及何子樂的話，球隊也不會這麼強，我也不會有第三場可以贏。不只是我一個人贏，而是團隊努力一起去贏。」她勝出後立即轉頭回望隊友，不無原因。

陳善鈺。（袁志浩攝）

何子樂。（袁志浩攝）

在第二場落敗、讓港隊被追平場數1：1的何子樂，也慶幸有李嘉兒做拍檔。「我本身是想贏，減少她的壓力，卻給了自己重擔，幸好隊友做得很好，希望我們入決賽，能像上屆一樣奪金。」

港隊決賽對手是馬來西亞及韓國的勝方，上屆銅牌得主馬來西亞無疑實力更強。李嘉兒謂會盡全力打好每一分、支持每位隊友，應屆亞錦賽女單冠軍陳善鈺就指，球隊很熟悉對手打法，會好好準備。