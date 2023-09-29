杭州亞運直擊｜「小女車神」李思穎戰全能賽　僅不敵偶像奪銀而回

「小女車神」李思穎接棒撐住香港單車隊，她在前兩天已經奪得女子團體追逐賽銅牌及女子麥迪遜賽銀牌，今日轉戰主項全能賽，目前已完成頭兩項的捕捉賽及衝刺賽。最終她在完成淘汰賽和記分賽後，獲得一面銀牌，個人暫獲兩銀一銅。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



李思穎在全能賽的最大對手是日本的梶原悠未。今日下午展開的第一項捕捉賽，梶原率先衝過終點，李思穎取得第二，兩人在總成績分別以40分及38分，守住頭兩位。

第二項衝刺賽，衝刺能力強勁的李思穎愈戰愈勇，在賽事末段合共11次衝刺成功，「衝」得11分，在這項賽事排名第一，梶原則只取得6分，排名第二。

經過兩項賽事的總成績排名，李思穎與梶原目前同得78分。由於若兩名或兩名以上選手總分相同，按最終衝刺的排名而定，故在第二項取得第一的李思穎目前暫列第一，梶原第二。

李思穎。（葉詩敏攝）

全能賽於晚上舉行下半部份賽事。第三項淘汰賽，李思穎取得第四名，梶原強勢奪冠，中國的劉佳麗及黃亭茵分列亞軍和季軍。此時總成績排名李思穎以112分排第二，梶原118分排第1，劉佳麗以110分排第3，最後一項的記分賽十分關鍵。

在記分賽，印尼車手Priatna甫開賽便衝出，成功超圈及搶得第一次刺的首名5分，但對前列形勢暫無影響。第二次衝刺，李思穎第5名衝線獲1分，第三次衝刺時到烏茲別克選手衝出，搶得5分，並希望一舉搶得超圈的20分進佔前三，梶原悠未獲3分、李思穎2分，兩人的分差仍保持在3分，梶原繼續在第一名領先。

第五次衝刺後，梶原和李思穎繼續排在第一和第二名，但日本車手已將分差拉開至9分，兩人都要面對連續以第一名衝線的烏茲別克車手威脅，而李思穎則主要守住當時排在第3名的中國車手劉佳麗。最終李思穎守住第二名完賽，奪得一面銀牌，成為個人今屆第三面獎牌。她稍後會再戰公路個人賽。