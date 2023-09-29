杭州亞運直擊｜梁嘉儒拍梁峻榮戰麥迪遜　「梗頸四」完賽無緣衛冕

梁嘉儒昨日在杭州亞運男子全能賽奪得一銀，今天轉戰男子麥迪遜賽，伙拍去屆在此項目奪得金牌的梁峻榮。兩人開賽後一直守住前三位置，但戰至中段被哈薩克追上，跌落第4，最終都未能越過對手，以第4名完成賽事。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



進入「後李慧詩」年代的首個亞運，香港單車隊繼續有獎牌落袋，在男子麥迪遜賽之前，港隊暫奪2銀1銅。

男子麥迪遜一向是港隊強項，港隊去屆憑梁峻榮/張敬樂奪得金牌。張敬樂已經退役遠赴英國發展，梁峻榮改拍昨日在全能賽摘銀的梁嘉儒。比賽初段，港隊在第1、第2個衝分點各搶3分，第4個衝分點搶得2分，與日本及哈薩克同得8分。

梁峻榮及梁嘉儒攜手出戰男子麥迪遜賽。（葉詩敏攝）

10個衝分圈之後，日本共取得22分，進佔首位，香港在第10個衝分點未有收穫，以20分與韓國並列第2。比賽隨着第11個衝分點進入中局，韓國取得5分，一下子以25分升上第一，港隊跌落第3。日本和韓國開始主宰戰局，港隊在第13圈衝得5分，累積25分，以1分落後韓國、6分落後日本。

（葉詩敏攝）

完成15個衝分圈後，港隊以26分守住第3位，韓國則朝着領先的日本發力狂追，追至36分排第2，僅落後日本1分。第16個衝分圈，韓國衝得5分後，一舉超前，以41分排第1，日本以40分排第2，港隊繼續以26分守住第3位。

比賽進入尾局，只剩4個衝分圈，哈薩克在關鍵的第17個衝分圈搶得5分，累積30分，超越香港升上第3，港隊以29分排第4。第18個衝分圈，哈薩克再搶2分，以32分鞏固領先優勢，頭兩名則是日韓之爭。第19個衝分圈，韓國搶5分，以48分排第1，日本和哈薩克繼續守住第2及第3位，港隊以30分排第4。

最後一個衝分圈分數雙計，日本一舉後上，以第一名衝得10分，最終奪得54分，摘下金牌。雖然韓國也是54分，但因最後衝刺名次不及日本，奪得銀牌，哈薩克以37分奪得銅牌，港隊以31分列「梗頸四」。